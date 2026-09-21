Globant, la reconocida empresa argentina de servicios de tecnología, ha dado un paso significativo en su evolución hacia un modelo de negocios impulsado por inteligencia artificial (IA). Con el reciente nombramiento de Fernando Matzkin como Chief Operating Officer, la compañía busca acelerar su transformación en servicios AI-Native, siendo los AI Pods un componente clave en esta estrategia.

Este nuevo modelo no solo promete reinventar la manera en que las empresas acceden a la tecnología, sino que también podría redefinir el futuro del trabajo en la industria.

AI Pods: Una Nueva Era en Servicios de Tecnología

Los AI Pods son el primer modelo de suscripción mensual que Globant ha lanzado, ofreciendo servicios como desarrollo de software, diseño y pruebas a gran escala, todo potenciado por inteligencia artificial. Este enfoque marca un cambio radical respecto al tradicional modelo de “horas-hombre”, permitiendo a las empresas acceder a equipos integrados por agentes de IA supervisados por expertos de Globant. Esta innovación promete generar soluciones más inteligentes y escalables, a la vez que reduce costos y tiempos de producción.

La designación de Matzkin, quien cuenta con 17 años de experiencia en la compañía, tiene como objetivo potenciar esta nueva visión. “Globant está entrando en un momento decisivo mientras construimos la próxima generación de servicios AI-Native”, afirmó Matzkin. Este enfoque no solo permitirá a Globant Escalar sus operaciones y mejorar la calidad de servicio a sus clientes, sino que también potenciará su capacidad para ofrecer soluciones alineadas con las necesidades específicas del mercado.

El Impacto de los AI Pods en las Empresas

Con los AI Pods, las empresas tienen la oportunidad de modernizar sus sistemas de manera rápida y eficiente. Según la compañía, las mejoras en los procesos de producción podrían alcanzar hasta un 80% más de velocidad en la modernización de sistemas legados, al mismo tiempo que se consiguen reducciones significativas en los plazos de entrega. Esto representa una solución efectiva para empresas enfrentadas al desafío de la transformación digital, buscando cumplir con las demandas de un mercado cada vez más competitivo.

El modelo de suscripción ofrece a los clientes la flexibilidad de utilizar un servicio adaptado a sus necesidades, mediado en tokens que optimizan el uso de recursos. Este enfoque genera un consumo más alineado con los resultados y menos con los esfuerzos tradicionales, elevando la productividad y eficiencia. “No se trata simplemente de una evolución, es una ruptura radical con lo que la industria está ofreciendo actualmente”, destacó Martín Migoya, CEO de Globant.

Las Tendencias en Inteligencia Artificial y Transformación Digital

Esta transformación en los servicios de tecnología refleja una tendencia más amplia hacia la adopción de inteligencia artificial y la automatización en diversas industrias. Las empresas están buscando herramientas que les permitan ser más eficientes, innovadoras y competitivas en un contexto donde la rapidez en la respuesta a las necesidades del cliente es crucial. La llegada de los AI Pods responde a esta creciente demanda y puede abrir nuevas puertas a la innovación empresarial.

La implementación de estos servicios AI-Native en sectores como finanzas, retail y medios ya ha comenzado a mostrar resultados positivos. Además de aceleraciones en los tiempos de entrega, se ha registrado un aumento notable en la productividad. Este tipo de innovación posiciona a Globant no solo como un actor de servicio, sino como un socio estratégico para las empresas que buscan navegar la complejidad del futuro laboral.

Perspectivas Futuras de los AI Pods

A medida que la tecnología avanza, la relevancia de los AI Pods como eje central del modelo operativo de Globant se vuelve cada vez más evidente. Esta estrategia representa una clara proyección hacia un futuro donde la colaboración entre humanos y máquinas será vital. Así, Globant busca no solo adaptarse a la transformación digital, sino liderar el camino hacia un entorno empresarial donde la inteligencia artificial sea parte integral de cada operación.

En conclusión, los AI Pods simbolizan una evolución en la forma en que las empresas pueden acceder a servicios tecnológicos innovadores, potenciando la eficiencia y preparando el terreno para un futuro donde la inteligencia artificial será un componente esencial del trabajo diario en todas las industrias.