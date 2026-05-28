Mercado Pago dio un nuevo paso en su apuesta por la inteligencia artificial y presentó una herramienta que promete modificar la forma en que millones de usuarios administran su dinero desde el celular.

La compañía habilitó en Argentina su nuevo “Asistente Personal”, un sistema impulsado por IA que permite automatizar tareas financieras, controlar gastos, programar pagos y resolver operaciones cotidianas desde la propia aplicación.

Qué puede hacer la nueva inteligencia artificial de Mercado Pago

La nueva función incorpora más de 100 herramientas pensadas para agilizar movimientos dentro de la billetera virtual. El sistema funciona mediante comandos escritos o de voz y apunta a simplificar acciones que antes requerían varios pasos manuales.

Entre las funciones más destacadas aparecen:

Pago de servicios a partir de una foto de la factura.

Transferencias automáticas desde capturas de pantalla.

Recordatorios personalizados de vencimientos.

Organización de gastos por categorías.

Consultas rápidas sobre consumos y saldos.

Alertas vinculadas a seguridad y posibles estafas.

Por ejemplo, el usuario puede enviar una imagen de un chat con gastos compartidos y la inteligencia artificial detectará alias, montos y datos necesarios para preparar la transferencia automáticamente.

La billetera virtual presentó una nueva herramienta con inteligencia artificial que promete automatizar pagos, ordenar consumos y simplificar la administración diaria del dinero. Shutter

Cómo funciona el asistente inteligente

La herramienta también permite hacer preguntas vinculadas a la economía personal. Entre otras opciones, los usuarios podrán consultar cuánto gastaron en determinados rubros, cuándo vence la tarjeta o si tienen pagos pendientes.

Además, incorpora funciones de seguridad para:

Reportar tarjetas perdidas.

Verificar contactos oficiales de Mercado Pago.

Detectar posibles fraudes.

Revisar configuraciones de protección de la cuenta.

Desde la empresa explicaron que ninguna operación se concreta sin validación final del usuario y remarcaron que los datos personales no serán compartidos con terceros.

Cómo activar el nuevo asistente de Mercado Pago

Para acceder a la nueva función, los usuarios deben:

Ingresar a la app de Mercado Pago. Presionar la opción “Más”. Seleccionar “Asistente Personal”. Iniciar una conversación o elegir una acción disponible.

La herramienta ya comenzó a desplegarse para usuarios de Argentina y forma parte de la estrategia de Mercado Pago para incorporar inteligencia artificial en la administración diaria del dinero.

Con este lanzamiento, la fintech busca competir con nuevas soluciones automatizadas dentro del ecosistema financiero digital y profundizar el uso de IA aplicada a pagos y finanzas personales.