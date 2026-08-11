En la web de Mercado Pago se puede ver que la tasa nominal anual máxima es del 249%, la tasa efectiva anual máxima de 863% y el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) máximo es de 1376%.

Conocedores del sector dicen que el CFTEA es un número que deben poner por regulación del Banco Central, pero que luego no se termina cumpliendo, ya que la persona termina pagando mucho menos. Y que la tasa nominal, del 249%, se destina a quienes no le prestan los bancos, un porcentaje muy chico de la cartera de Mercado Pago, que no llega al 5%.

Sin historial

Como son préstamos a gente que no tiene historial crediticio, le prestan montos bajos para empezar a conocerlos y luego, a medida que va pagando, les van bajando la tasa, de modo que el usuario empiece a tener un historial crediticio.

De hecho, en el sector estiman que la mora de Mercado Pago se encuentra hoy entre el 17% y el 18%, en línea con la mora que tienen algunos bancos en el segmento de individuos.

Ratio de mora

“El ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas”.

“Este nivel de irregularidad es comparable al de la banca privada, aún cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias”, revelan desde la compañía.

Scoring propio

“Para ampliar el acceso a financiamiento a millones de personas que no son alcanzadas por el sistema tradicional, contamos con un modelo de scoring propio que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios dentro y fuera de nuestro ecosistema, analiza más de 3000 variables y se actualiza en tiempo real”.

“Esto nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, señalan.

Versus bancos

“La TNA que ofrece Mercado Pago (hoy desde 48%) se determina en función del perfil de riesgo individual y mejora a medida que el usuario construye historial y demuestra buen comportamiento de pago. En perfiles de usuarios con buen comportamiento y bajo riesgo, somos muy competitivos con las tasas respecto a la banca tradicional”, sostienen.

“Si se trata de alguien a quien aún no conocemos, ofrecemos una línea inicial mínima (desde $ 5800) con una tasa que refleja ese escenario de riesgo; pero cuando el usuario demuestra un comportamiento de pago saludable, sus condiciones mejoran automáticamente: el límite se amplía y la tasa baja”, completan.

Refinanciaciones

Ante una situación de mora, aseguran estar cerca del usuario en todo momento, manteniendo una comunicación proactiva, ofreciendo herramientas y alternativas que faciliten la regularización de la deuda.

“El objetivo es ayudar al usuario a sanear su situación para que, en un futuro y si lo necesita, pueda acceder a financiamiento”.

En 2025 cerraron con el BIND el primer programa de venta de cartera en el país por más de $ 150.000 millones: “El interés de inversores en adquirir esta cartera es una señal clara de confianza en nuestro modelo y en la calidad del riesgo que originamos”.

Destacan que en 2025 más de 1 millón de personas accedieron a su primer crédito formal a través de Mercado Pago. Más del 40% de las personas que toman su primer crédito con Mercado Pago, al cabo de 6 meses ya tienen asistencias tomadas en otras entidades.

Un 54% de las pymes del ecosistema de Mercado Libre obtuvo su primer crédito a través de Mercado Pago. Para 1 de cada 2 pymes, Mercado Pago es la principal fuente de financiamiento.