Cómo son las estafas más peligrosas: todos caen y nadie puede frenarlas

Los tiempos digitales facilitan la vida y ofrecen un abanico de oportunidades de trabajo y entretenimiento, pero también tienen sus peligros.

Es que en este mundo digital, los ciberdelincuentes vieron una oportunidad única para obtener ganancias fáciles y rápidas, simulando ser empleador, casino y quinielero, entre otras cosas, e incautan a miles de víctimas día tras día en la web. Éstas son algunas de las estafas más comunes.



Invitaciones a casinos online

Los casinos online han reconfigurado el mundo de los juegos de azar. Miles de personas apuestan desde la comodidad de sus casas a través de su computadora o teléfono celular, pero a veces lo hacen sin estar seguros de que del otro lado hay una entidad legal y regulada por el Estado.

En este caso, la estafa comienza con la llegada de un mail que invita a conocer el casino virtual y ofrece, a modo de motivación, una cierta cantidad de dinero para las primeras apuestas. Luego el usuario, sin saberlo, ingresa a una página web que, en apariencia, es un casino como cualquier otro, pero en realidad se trata de una plataforma que no cuenta con la autorización legal de la Lotería Provincial y no está controlada por ningún organismo estatal.

La gran red de casinos online ilegales se implanta de forma sencilla. Contactan a un intermediario, y una vez que depositan, que puede hacerse a través de Mercado Pago, les brindan un usuario y contraseña. El usuario ya tiene acceso a un mundo de juegos que en los bingos se los conoce como tragamonedas.

El peligro es que el jugador no solo le está entregando su dinero a una página fantasma, sino que estas plataformas solicitan los datos bancarios que luego utilizan para ingresar en la cuenta del desprevenido apostador.

Apuestas deportivas

Las apuestas deportivas online, que cada vez ganan más adeptos en Argentina, también son terreno fértil para el fraude si no se toman los recaudos necesarios. Estas plataformas surgieron en 2018 cuando se eliminó el Prode y luego se aprobó un marco regulatorio. En nuestro país, cada provincia tiene su propia legislación al respecto y son quienes controlan a los sitios. Pero en paralelo han surgido varias casas de apuestas en línea que son ilegales, no están registradas, no tributan impuestos, aceptan el ingreso de menores de edad y no garantizan el pago de los premios.

"Los sitios ilegales de apuestas online son la peor amenaza en el mundo del entretenimiento, así como también lo son para cualquier otro juego, la ilegalidad es una de los grandes artífices de la degradación del componente lúdico", comentó al respecto Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos y Legales del Grupo Boldt y ex Presidente de A.L.A.J.A (Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar).



Gabella alerta sobre los peligros de los sitios ilegales: "son los clásicos esquemas de estafas, al ser plataformas fantasmas y no estar auditadas, simplemente desaparecen y no hay ningún resguardo de fondos de los usuarios, ni hablar que hay muchísimos casos donde no pagan a los ganadores".

Por último, el director de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Boldt, integrado por la plataforma bplay cuenta: "Identificar las casas de apuestas legales que están auditadas y está asegurado el dinero de los usuarios es muy simple. Es muy importante ver el dominio del sitio web, si está terminado en bet.ar son de confiar y se puede jugar con tranquilidad".

Quinieleros fantasmas

Si hasta hace unos años, cada barrio tenía una persona que "levantaba quiniela", ahora la misma modalidad se realiza a través de redes sociales para apostar en los casinos online. Las páginas de quiniela ilegales cuentan con "cajeros" cuya función es captar jugadores.

Con historias de Instagram y estados de Whatsapp, el cajero va atrayendo a los apostadores para que le compren "fichas" para jugar en la página. Al igual que sucedía con los que levantaban quiniela en los barrios, el cobro de los premios nunca está asegurado.

Este proceso fraudulento se lleva a cabo a través de intermediarios que reciben el dinero de los apostadores y lo cambian por fichas en alguna de las decenas de plataformas de juego que aparecen cada semana, un pasamanos por el que cobran una comisión y les exige estar disponibles casi las 24 horas y reclutar cada vez más apostadores. De un momento a otro, el dinero puesto en estos quinieleros fantasmas nunca más aparece. Y el quinielero tampoco.

Oferta de trabajo falsas

¿A quién no le gustaría ganar dinero viendo videos en Youtube, dando un like en Facebook, o dejando cinco estrellas en la calificación de un bar random? Esta tentadora oferta laboral, por supuesto, es demasiado buena para ser verdad. En realidad se trata de una estafa que se aprovecha de la necesidad de las personas de aumentar sus ingresos.

Todo comienza con un mensaje de Whatsapp con la supuesta oferta. Luego de cumplir con la primera tarea (ver videos o likear posteos) el candidato a ser estafado recibe su pago tal como fue acordado. La segunda tarea es de índole "financiera" y piden que el trabajador transfiera una cantidad menor a una determinada cuenta. A las 48 horas, el dinero es devuelto con intereses.

La relación de confianza ya se ha establecido y es el momento de ir por más. El próximo paso es pedir una transferencia mayor que el inocente empleado realiza de buena fe. A partir de ese momento todo desaparece. El número de whatsapp está bloqueado, el mail ya no existe y el dinero nunca fue devuelto. Un proceso similar ocurre en algunas plataformas de trabajo virtual, como es el caso de Upwork, que al contar en la app con miles de empresas alrededor de todo el mundo, las cuentas ficticias de empleadores también se filtran en estos sitios.