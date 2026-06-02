El caso de corrupción que conmocionó a la CIA y el monto total robado por un exagente.

El 18 de mayo de 2026, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en una vivienda de Virginia. Lo que encontraron dentro convirtió el caso en uno de los mayores escándalos de malversación en la historia de la inteligencia estadounidense:

303 lingotes de oro de un kilogramo cada uno, valorados en más de 40 millones de dólares, dos millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo, la mayoría de la marca Rolex.

El propietario de la vivienda era David Rush, exfuncionario del Servicio Ejecutivo Superior de la CIA, con acceso a información clasificada de nivel ultrasecreto.

Según la documentación judicial presentada ante el tribunal federal del Distrito Este de Virginia, Rush había pedido ese oro al Gobierno alegando que los recursos serían utilizados para “gastos relacionados con el trabajo”.

El caso de corrupción que sacudió a la CIA. CIA

Cómo logró un hombre acceder a la CIA con credenciales falsas

Lo más perturbador del caso no es el dinero, sino la trayectoria que permitió a Rush llegar hasta donde llegó. Según los documentos judiciales citados por Fox News, Rush ingresó a la CIA presentando títulos académicos y antecedentes militares que nunca tuvo.

Afirmó haber obtenido una licenciatura en la Universidad de Clemson y una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer. Ambas instituciones confirmaron al FBI que Rush nunca estudió allí. También declaró haber servido como piloto de pruebas en la Marina de Estados Unidos y haber alcanzado el rango de capitán (O-6).

Los registros militares desmintieron esa versión: Rush fue dado de baja con honores en 2015 con el rango de teniente (O-3) y nunca obtuvo licencia de piloto de la Administración Federal de Aviación.

Las mentiras de Rush que lo posicionaron como uno de los agentes más importantes de la CIA

Con esas mentiras, Rush no solo entró en la CIA. Utilizó información falsa en al menos tres ocasiones distintas para postularse a diferentes cargos dentro de la agencia, escalando posiciones hasta ocupar un puesto en el Servicio Ejecutivo Superior.

Según NBC News, logró evadir los controles internos durante casi dos décadas.

El monto total que adquirió el exagente de la CIA. Freepik

Cómo detectó la CIA las irregularidades y qué encontró el FBI

La investigación comenzó por dentro. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, la CIA detectó inconsistencias en las solicitudes de fondos presentadas por Rush, que incluían peticiones de divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en oro. La agencia remitió la información al FBI, que abrió la investigación y solicitó la orden de registro.

El resultado del operativo del 18 de mayo quedó consignado en la declaración jurada presentada ante el tribunal: 303 lingotes de oro, dos millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo, además de otros bienes no especificados públicamente.

A los cargos por robo de dinero público y fraude se suma una imputación adicional: Rush reclamó indebidamente 744 horas de permiso militar remunerado, por las que recibió 77.000 dólares, pese a no estar en servicio activo desde 2015.

En palabras del FBI recogidas en la documentación judicial, “Rush mintió sistemáticamente sobre sus antecedentes militares y académicos para obtener cargos y salarios más altos en el gobierno federal”.

Qué falló en los controles internos de la CIA

El caso ha generado un debate inmediato sobre la solidez de los sistemas de verificación en las agencias de inteligencia estadounidenses.

La CIA cuenta con un programa de “vigilancia continua”, supervisado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que tiene como objetivo detectar cualquier comportamiento o anomalía que implique un riesgo para la seguridad nacional. Ese programa no detectó nada durante casi veinte años.

Según NBC News, solo tras la revisión interna ordenada por la CIA ante las solicitudes presupuestarias anómalas se descubrieron las incongruencias en las credenciales de Rush.

La CIA emitió un comunicado en el que indicó que “después de que una investigación interna identificó posibles violaciones de la ley, el director remitió la información al FBI”. El abogado de Rush declinó hacer comentarios públicos.