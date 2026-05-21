Ancap alerta a la población sobre publicaciones fraudulentas que circulan en redes sociales utilizando de forma indebida el nombre de la empresa estatal para promocionar supuestos beneficios en la compra de combustibles.

A través de esta maniobra se promete un falso descuento del 35% dirigido a jubilados y para eso se invita a los usuarios a acceder a enlaces externos que no pertenecen a Ancap.

A través de estos enlaces, las personas son derivadas a contactos de WhatsApp con característica internacional. Por este motivo, la empresa pública exhorta a extremar precauciones y evitar compartir información personal o datos sensibles.

Ancap recordó que todas sus promociones, campañas y comunicaciones oficiales son difundidas exclusivamente a través de sus canales institucionales.

✔ Teléfono: 1931

✔ Portal corporativo: www.ancap.com.uy

✔ X: @AncapUruguay

✔ LinkedIn Ancap https://www.linkedin.com/company/ancap/

La empresa informó que, hasta el momento, esta estafa fue detectada a través de Facebook y que no se han registrado casos vinculados a mensajes de texto, ni a contactos directos por WhatsApp enviados a usuarios.