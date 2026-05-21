Ancap alerta a la población sobre publicaciones fraudulentas que circulan en redes sociales utilizando de forma indebida el nombre de la empresa estatal para promocionar supuestos beneficios en la compra de combustibles.
A través de esta maniobra se promete un falso descuento del 35% dirigido a jubilados y para eso se invita a los usuarios a acceder a enlaces externos que no pertenecen a Ancap.
A través de estos enlaces, las personas son derivadas a contactos de WhatsApp con característica internacional. Por este motivo, la empresa pública exhorta a extremar precauciones y evitar compartir información personal o datos sensibles.
Ancap recordó que todas sus promociones, campañas y comunicaciones oficiales son difundidas exclusivamente a través de sus canales institucionales.
✔ Teléfono: 1931
✔ Portal corporativo: www.ancap.com.uy
✔ X: @AncapUruguay
✔ LinkedIn Ancap https://www.linkedin.com/company/ancap/
La empresa informó que, hasta el momento, esta estafa fue detectada a través de Facebook y que no se han registrado casos vinculados a mensajes de texto, ni a contactos directos por WhatsApp enviados a usuarios.