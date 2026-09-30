“Ya no sé qué más hacer”: reconoció a su hijo en el video de un violento robo y pide por favor que lo detengan.

Un violento asalto ocurrido en La Plata tomó un giro cuando el padre de uno de los presuntos delincuentes aseguró haberlo identificado en las imágenes de las cámaras de seguridad. El hombre, vecino de Los Hornos, decidió acercarse a la Policía para aportar los datos que tenía sobre el caso y solicitar que se avance con una eventual detención.

El hecho ocurrió en la zona de Parque Castelli, cuando un hombre de 40 años regresaba a su vivienda junto a su sobrina de 8 años. Dos personas lo interceptaron, intentaron apoderarse de su motocicleta y lo atacaron durante el forcejeo, causandolé una herida en el párpado izquierdo.

El pedido del padre y su preocupación por el joven

El hombre manifestó ante la Policía que su hijo tiene un problema de addiciones que se ha agravado en el último tiempo. “Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien”, sostuvo, según la reconstrucción realizada por el medio 0221.

Ante esa situación, el padre reclamó que la Justicia avance con rapidez para detenerlo y cuestionó el tiempo que puede transcurrir hasta concretar una eventual detención. “Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible. Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran”, afirmó.

Cómo fue el violento robo que quedó registrado

El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes, los dos sospechosos aparecen con el rostro descubierto y a corta distancia, una circunstancia que permitió observar con claridad sus características. El hombre herido tuvo que recibir atención médica y varios puntos de sutura, aunque la profesional que lo atendió confirmó que no había sufrido daños en la visión.

🚨 Brutal asalto en La Plata: lo atacaron con una navaja delante de su sobrina



Un hombre fue víctima de un violento robo el viernes por la noche en 64 entre 20 y 21, cuando regresaba a su casa junto a su sobrina de 9 años, después de salir a pasear y tomar un helado.

Según… pic.twitter.com/LEBbhP6iWE — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 22, 2026

Al ver las filmaciones, que comenzaron a difundirse en redes sociales, el padre aseguró reconocer a uno de los protagonistas. Luego acudió a la comisaría para entregar la información y explicó que desde hace tiempo intenta ayudar a su hijo para que abandone el consumo de drogas. Según contó, sus esfuerzos no dieron resultado y en los últimos tiempos recibió señales que incrementaron su preocupación por el comportamiento del joven.