La llegada del papa León XIV a la Argentina ya genera expectativa entre los fieles y los habitantes del país que integrarán su recorrido durante la segunda semana de noviembre.

Entre los lugares que figuran en la agenda del sumo pontífice se destaca el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, lugar que visitará el próximo lunes 9 de noviembre y contará con la asistencia de una figura musical nacional: Abel Pintos.

El cantante recibió una invitación formal desde el Vaticano para realizar una presentación musical ante el máximo líder de la Iglesia Católica en uno de los sitios más emblemáticos de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Así es el Cottolengo Don Orione, uno de los lugares que visitará el papa León XIV en Argentina

El Pequeño Cottolengo Don Orione está ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, al sur del Gran Buenos Aires. Se trata de un centro residencial que alberga a 415 personas con discapacidad.

El Pequeño Cottolengo Don Orione está ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, al sur del Gran Buenos Aires. (Foto: Pequeño Cottolengo Don Orione Claypole) Pequeño Cottolengo don orione claypole

Las personas que viven allí están organizadas en pequeños grupos dentro de hogares adaptados a sus necesidades, con espacios propios, rutinas y actividades compartidas, según detalla el sitio web oficial de la Obra Don Orione.

Para acompañar a los residentes de forma permanente, la institución cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por:

Trabajadores sociales.

Fonoaudiólogos.

Terapeutas ocupacionales.

Kinesiólogos.

Médicos.

Enfermeros.

Psicólogos.

Orientadores.

Auxiliares.

Voluntarios.

Religiosos.

En su rutina diaria, cuentan con la posibilidad de realizar talleres y actividades destinadas a estimular la autonomía, el aprendizaje y la expresión. Para ello, cuentan con espacios de arte, música, teatro, expresión corporal, entre otros.

Más de 90 años de historia: ¿cómo surgió el Cottolengo Don Orione?

La piedra fundacional del Cottolengo de Claypole fue puesta por Luis Orione el 28 de abril de 1935. Se trató de un proyecto pensado para brindar un hogar a personas que habían sido marginadas o habían quedado sin asistencia.

Con el paso de las décadas, el predio se transformó en lo que Don Orione había imaginado como una “ciudad de la caridad”. Actualmente integra la red de 14 Pequeños Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay, que en conjunto brindan un espacio para vivir a unas 1.300 personas con discapacidad.

¿Cuándo visitará León XIV el Cottolengo Don Orione de Claypole y a qué hora cantará Abel Pintos?

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole se encuentra programada para el lunes 9 de noviembre , según la agenda oficial difundida por el Vaticano.

La presentación musical de Abel Pintos se llevará a cabo a partir de las 9:15 de la mañana, tras haber sido convocado oficialmente por la Santa Sede para cantar durante su visita. Aún restan detalles para definir la presentación.

¿Dónde queda el Cottolengo Don Orione y cómo llegar desde CABA?

El Cottolengo Don Orione de Claypole está ubicado en Avenida Lacaze 3963, Claypole, partido de Almirante Brown. Desde CABA es posible llegar tanto en auto como en transporte público.

Tren

Una de las alternativas es tomar el Tren Roca desde Constitución y bajar en la estación Calzada, que se encuentra a unos 14 minutos del Cottolengo.

Colectivos

Las paradas más cercanas de colectivos se encuentran sobre Avenida Lacaze y Garibaldi y Avenida Lacaze y Mazzini, a aproximadamente dos minutos caminando del establecimiento. Entre las líneas que circulan por la zona, figuran 160, 177, 263, 338 y 403.

Auto

Desde CABA, se puede tomar la Autopista 25 de Mayo y continuar por la Autopista Buenos Aires-La Plata hacia el sur, para luego seguir el recorrido hasta Claypole y llegar a Avenida Lacaze. El recorrido tiene una duración aproximada de una hora.