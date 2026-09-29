Un hombre de 42 años denunció el presunto robo de su camioneta de alta gama en la ciudad de La Plata. Según su relato ante los efectivos de la Comisaría Segunda, dos delincuentes lo interceptaron durante la madrugada, lo amenazaron y escaparon a toda velocidad a bordo del vehículo.

Sin embargo, pocas horas después ingresó un llamado al 911 que alertó sobre un grave hallazgo. Un automóvil similar volcado permanecía hundido bajo un puente sobre el arroyo El Gato, a la altura de Gonnet. De inmediato, el personal policial constató que se trataba de la misma camioneta denunciada como robada .

El hallazgo que reveló la falsa denuncia

Ante la imposibilidad de observar la cabina por los cristales polarizados, las fuerzas de seguridad iniciaron un intenso despliegue. Bomberos y especialistas en rescate ingresaron al cauce de agua utilizando kayaks para buscar posibles víctimas atrapadas. Afortunadamente, tras la inspección técnica confirmaron que el vehículo se encontraba completamente vacío.

Con el hallazgo confirmado, los investigadores de la Comisaría Sexta de Tolosa citaron nuevamente al denunciante. La intención de los agentes era reconstruir los minutos previos al supuesto asalto. Ahí fue que mientras avanzaba la declaración, el hombre cayó en marcadas contradicciones y mostró un cuadro de severo nerviosismo.

La camioneta de la denuncia (Policía Bonaerense)

Hizo una falsa denuncia y terminó investigado por estafa.

El desenlace que terminó demostrando la estafa

Acorralado por el interrogatorio, el propietario finalmente rompió el silencio y confesó toda la verdad. El sujeto admitió que le había prestado la camioneta a personas de su entorno cercano. En ese trayecto, los allegados sufrieron un grave accidente vial y terminaron despistando hacia el arroyo.

Por este motivo, el hombre ideó una falsa denuncia para encubrir el siniestro y evitar responsabilidades. La intención principal era ocultar el accidente de tránsito detrás de un hecho de inseguridad. Así, el montado operativo policial terminó al descubrirse la maniobra fraudulenta del propio denunciante.

A raíz de esta situación, el fiscal Álvaro Garganta ordenó la inmediata aprehensión del imputado por el intento de estafa. La causa judicial quedó calificada bajo el delito de falsa denuncia.