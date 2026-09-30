Banamex mantiene su pronóstico de que el peso mexicano cerrará el año en MXN $17.60 por dólar, aunque la previsión depende de que la Reserva Federal limite a uno sus aumentos adicionales de tasas al tiempo que se espera que Banco de México (Banxico) mantenga el referencial sin cambios.

El área de análisis de la institución considera que la inflación en EE.UU. y la desaceleración del mercado laboral podrían permitir que la Fed no eleve su tasa de interés más allá de un movimiento adicional. En contraste, el mercado actualmente incorpora entre cuatro y cinco aumentos entre este año y el próximo, una expectativa que ha contribuido a fortalecer al dólar y presionar al peso mexicano.

“Nosotros vemos el nivel de MXN $17.60 para cierre de año considerando nada más un aumento adicional en la Fed”, dijo Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex durante una presentación sobre las perspectivas económicas de México.

El escenario cambiario de Banamex contrasta con el reciente comportamiento del peso mexicano. Durante la segunda mitad de agosto y la primera de septiembre, el tipo de cambio cotizó por debajo de la barrera de los MXN $17 por dólar; sin embargo, esta semana revirtió la tendencia y se presionó hasta las 18.20 unidades.

La institución atribuye parte de la presión reciente al cierre del diferencial de tasas entre México y EE.UU., además del fortalecimiento del dólar y una mayor aversión al riesgo derivada del entorno geopolítico y financiero internacional.

Peso mexicano con mayor estabilidad

Banamex considera que la depreciación de las últimas semanas no representa necesariamente un cambio estructural en la moneda, sino una reacción que se había retrasado frente a factores que ya apuntaban hacia una mayor presión sobre el peso mexicano. Entre ellos están el ajuste de las tasas de interés en México, las mayores tasas globales, los riesgos comerciales y la incertidumbre sobre la relación con EE.UU.

El principal riesgo para la previsión de MXN $17.60 es que la Reserva Federal adopte una postura más restrictiva, de acuerdo con Anciola. La analista explicó que si el banco central estadounidense realiza más incrementos de los contemplados, el peso mexicano podría terminar el año en los niveles actuales o incluso por encima del pronóstico central.

Para Banamex, una eventual moderación de la inflación estadounidense y un mercado laboral menos dinámico reducirían la necesidad de nuevos aumentos de tasas.

Los especialistas detallaron que el peso mexicano todavía se encuentra por debajo de su nivel de largo plazo en términos reales. Banamex estima que ese nivel se ubica alrededor de MXN $19.50 por dólar, por lo que la reciente depreciación no ha llevado a la moneda a una zona que la institución considere elevada frente a su referencia histórica.

Banamex no espera que Banxico siga a la Fed

A nivel local, Banamex contempla que Banxico mantenga su tasa de referencia en 6.50% en el corto plazo. Los analistas mantienen la postura, similar a la Junta de Gobierno, de que la economía mexicana mantiene diferencias con la estadounidense y, ante ello, no buscaría seguir a la FED como en el pasado.

Desde su perspectiva, México enfrenta un crecimiento más débil y una inflación relativamente contenida, mientras que EE.UU. mantiene una economía más sólida. A ello se agrega el factor del propio tipo de cambio, la institución financiera considera que sería necesaria una depreciación mayor para generar presiones sobre los precios y con ello generar un cambio en la postura monetaria, además de que dicho efecto tendría un rezago de entre seis y 12 meses.