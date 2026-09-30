Arranca el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: cómo es el plan de los empresarios para crecer por 20 años

Con un cambio de enfoque respecto de ediciones anteriores, comenzó este miércoles en Mar del Plata el 62° Coloquio de IDEA, donde más de 1000 empresarios, dirigentes políticos y especialistas debatirán durante tres días cómo transformar la estabilización macroeconómica en un proceso sostenido de crecimiento.

“Reconocemos y apoyamos las reformas que venimos reclamando en coloquios anteriores, que son imprescindibles como punto de partida: el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la reforma laboral y la desregulación ”, celebró Fabián Kon, presidente del encuentro y CEO del Grupo Galicia.

Si bien aseguró que el sector privado comparte la agenda de estabilización, sostuvo que debe entenderse como una condición para mejorar el bienestar y no como un objetivo en sí mismo.

Kon puso el foco en el largo plazo: “Creemos que llegó el momento de hacernos una pregunta más desafiante: ¿Puede Argentina crecer durante veinte años con estabilidad?”.

Estudio global

En busca de respuestas, el equipo de economistas de IDEA indagó en la experiencia de países que lograron sostener procesos prolongados de crecimiento, como Uruguay, España, Chile, Irlanda y Australia. Desde la organización destacan que el verdadero impacto se refleja en la reducción de la pobreza y el aumento del ingreso por habitante.

Al repasar las experiencias internacionales que sirvieron de base para el Coloquio, Kon sostuvo que uno de los principales aprendizajes fue que l a desinflación requiere continuidad .

“La inflación baja, de un dígito anual, no aparece de un día para el otro. En muchos casos llevó entre cuatro y diez años consolidarla. Incluso hubo crisis intermedias, pero esas crisis no necesariamente destruyeron los programas. Lo importante fue sostener el rumbo”, dijo en apoyo a la política económica de Javier Milei.

Como parte del trabajo realizado con la participación de más de 50 CEOs se identificaron cinco transformaciones globales —geopolítica, tecnología, demografía, recursos estratégicos y capital— que modificarán la competencia internacional durante las próximas décadas y que, según la entidad, representan una oportunidad para la Argentina si logra consolidar estabilidad, atraer inversiones y mejorar su competitividad.

En esa línea, el documento propone avanzar en una agenda de largo plazo que incluye una mayor integración comercial, el desarrollo de la industria de inteligencia artificial, la profundización del mercado de capitales, la transición energética y reformas que permitan fortalecer la productividad y la inversión.

La IA llegó a IDEA

Una de las novedades de la apertura fue la presentación de ADA, una aplicación de inteligencia artificial holográfica desarrollada por Accenture que integra los modelos macroeconómicos elaborados para el Coloquio.

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Durante una demostración en vivo, la herramienta estimó que, bajo un escenario de “aceleración fuerte” de la inversión y las exportaciones, el PBI por habitante podría pasar de u$s 14.960 a u$s 25.780 en una década.

El modelo supone un aumento de 10 puntos porcentuales en la inversión y las exportaciones, tomando como referencia más de 30 experiencias internacionales de estabilización. Según ADA, ese escenario permitiría además reducir la pobreza hasta 3,4 puntos porcentuales respecto del escenario base.

Cómo sigue

Durante las tres jornadas pasarán por el escenario principal referentes empresariales, economistas y dirigentes políticos. La agenda incluye exposiciones sobre geopolítica, inteligencia artificial, estabilidad macroeconómica, competitividad, educación y mercado laboral, además de la participación del presidente Javier Milei y de funcionarios nacionales mediante intervenciones virtuales. También disertarán el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, ejecutivos de BlackRock y Visa, además de CEOs de compañías nacionales e internacionales.

El Coloquio, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, concluirá el viernes con un eje centrado en competitividad y desarrollo, donde empresarios y especialistas debatirán cómo convertir los recursos naturales, el talento y la estabilidad macroeconómica en un proceso sostenido de inversión y crecimiento.