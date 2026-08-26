Grupo IRSA avanza con una inversión de u$s 220 millones en La Plata. El holding liderado por Eduardo Elsztain desarrolla Distrito Diagonal, un masterplan cuya primera etapa abrirá a mediados de 2027 en Gonnet.

El desembarco marca un nuevo paso para la compañía, que no lanzaba un shopping desde hacía 11 años. La obra comenzó en septiembre de 2024 y actualmente tiene un avance del 50%.

El proyecto se levanta sobre un predio de alrededor de ocho hectáreas ubicado sobre Camino General Belgrano. IRSA compró el terreno a fines de 2017 por u$s 7,5 millones y al año siguiente presentó el plan para desarrollar un centro comercial junto con viviendas, oficinas y un hotel.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante a fines de 2018. En ese momento, la inversión prevista era de u$s 130 millones, frente a los u$s 220 millones que demandará actualmente el masterplan completo.

Cómo será Distrito Diagonal

La compañía invertirá u$s 60 millones en la construcción del shopping, que tendrá 22.000 metros cuadrados de superficie comercial, cerca de 100 locales y 700 cocheras.

Desde IRSA comentaron que la comercialización ya comenzó. Habrá marcas internacionales, nacionales y platenses, y la empresa mantiene conversaciones con dos grandes tiendas, aunque todavía no confirmó sus nombres.

El centro comercial será mayormente a cielo abierto y tendrá 8000 metros cuadrados de plazas y espacios exteriores. A diferencia de otros shoppings, no contará con un patio de comidas. La gastronomía estará repartida en distintos puntos, con más de 15 locales entre restaurantes y otros espacios.

El primer piso estará destinado principalmente al entretenimiento. Allí funcionarán siete salas de cine y un espacio de juegos de 1800 metros cuadrados. También está prevista la posibilidad de sumar un gimnasio.

Los próximos pasos del proyecto

El centro comercial ocupará solo una parte de las ocho hectáreas del predio. En los terrenos que lo rodean, IRSA proyecta construir 12 edificios residenciales de alrededor de 10 pisos, que se irán incorporando durante los próximos años.

En total, el masterplan contempla 15 parcelas para nuevos desarrollos. Además de las viviendas, habrá lugar para oficinas, un hotel, universidades y centros de salud.

Los primeros edificios empezarían a levantarse unos tres años después de la apertura.

IRSA ya desarrolló un proyecto de estas características en Polo DOT, en Saavedra. Allí, el shopping fue la primera construcción y, con el paso de los años, se sumaron edificios de oficinas en los terrenos linderos. A 16 años de su inauguración, el complejo todavía continúa creciendo y actualmente tiene nuevas obras en marcha.

La ciudad sin shopping

La Plata tiene más de 770.000 habitantes y, hasta ahora, no cuenta con un shopping. La actividad comercial se concentra principalmente en el casco urbano, con locales a la calle y galerías. También hay otros polos en zonas como City Bell.

Entre los centros comerciales que funcionan actualmente se encuentra Pasaje Rodrigo, ubicado en el centro platense, con locales de indumentaria, gastronomía y otros rubros, aunque tiene un formato diferente al de un shopping tradicional. El más próximo es Alto Avellaneda, a unos 30 minutos de distancia y también en manos del grupo de Elsztain.

Distrito Diagonal estará ubicado en Gonnet, sobre Camino General Belgrano, y tendrá llegada también a City Bell y otros puntos de la zona norte. Según estimaciones de la compañía, recibirá unas 600.000 visitas por mes una vez que esté en funcionamiento.

Actualmente trabajan en la obra más de 420 personas. La cifra podría duplicarse cuando comiencen los trabajos dentro de los locales y, una vez inaugurado, se estiman entre 1000 y 1200 puestos de trabajo directos e indirectos.