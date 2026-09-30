Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva: ¿Qué es un derrame pleural y cómo se trata?

La familia del ex jugador de fútbol Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud. El ex futbolista de Boca fue internado en terapia intensiva por un derrame pleural.

A través de sus allegados, el propio Osvaldo buscó desmentir los dichos de algunos periodistas de espectaculos sobre la forma en la que había llegado a su internación.

El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo

La familia de Daniel Osvaldo utilizó su Instagram oficial para desmentir versiones que circularon en los últimos días respecto a su internación. “Hacemos este comunicado por decisión de Dani” comenzó la carta publicada en la cuenta del jugador. A su vez, dijeron: “Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”.

Por otro lado, continuaron desmintiendo los trascendidos de los últimos días tras la internación del ex futbolista de Boca. En ese sentido, desmintieron que se le haya sacado “una parte del pulmón”, que tenga complicaciones en las piernas y que su situación sea producto de “consumo de sustancias”.

En consecuencia, el comunicado condenó las “falsedades sin chequear que circularon” aunque aclararon que fue en “unos pocos medios”, ya que la mayoría habían sido respetuosos.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo y qué es el derrame pleural

Respecto a la evolución de su salud, la familia comunicó: “Se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

El derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en los pulmones.

El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido entre las dos capas de la pleura, la membrana que recubre los pulmones y la pared interna del tórax. Esto puede dificultar la expansión del pulmón y provocar síntomas como dolor al respirar o falta de aire. En el caso de Osvaldo, se cree que puede haber sido resultado de un proceso infeccioso.

Por último, detallaron fue sometido en una cirugía para limpiar la zona y que esperan los resultados de los cultivos. Al respecto, dijeron: “Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”.