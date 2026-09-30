La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata y rechazar la demanda contra el artículo 154 del DNU 70/2023 volvió a poner la Ley de Tierras en el centro de muchas conversaciones.

La medida del tribunal dejó nuevamente sin efecto las restricciones que imponía la ley 26.737 sobre la venta de campos a extranjeros, argumentando la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) y la ausencia de un caso judicial concreto, sin expedirse sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.

Como sucede habitualmente cada vez que un tema de alto impacto irrumpe en la agenda pública, miles de personas se volcaron a Google para intentar comprender el alcance de la medida.

Con Google Trends, la herramienta que registra lo que googlean los internautas, quedan exhibidas las consultas sobre la norma que experimentaron picos de interés tras conocerse la noticia.

El aumento de las búsquedas en Google por la Ley de Tierras

El gráfico de interés a lo largo de las últimas 24 horas muestra una curva caracterizada por picos pronunciados y constantes ascensos a partir de la difusión de la noticia en la noche del martes.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo sobre la búsqueda "Ley de Tierras" en Google Argentina.

Durante las primeras horas tras darse la noticia, las consultas mantuvieron un ritmo activo que alcanzó su techo relativo (100) cerca de la medianoche del 29 de septiembre y volvió a registrar máximos durante la mañana del 30 de septiembre.

El comportamiento refleja la búsqueda continua para comprender el caso a medida que trascendían en medios y redes sociales los detalles del pronunciamiento de la Corte.

Qué quisieron saber los argentinos sobre la Ley de Tierras

Al revisar el panel de consultas en aumento (Rising), los datos de Google exponen que las inquietudes de los internautas se centraron en cinco aspectos fundamentales del conflicto jurídico.

Consultas relacionadas (en aumento) a la búsqueda "Ley de Tierras" en Google Argentina.

El fallo de la Corte y el DNU de Milei

Gran parte de los usuarios buscó identificar directamente la relación entre el pronunciamiento judicial y el megadecreto impulsado por la gestión de Javier Milei , firmado el 20 de diciembre de 2023 al inicio de la gestión del gobierno.

Qué es y qué regula la Ley de Tierras

A la par de las repercusiones políticas y judiciales, surgió una fuerte demanda de información sobre el marco normativo de la ley 26.737, aprobada originalmente en 2011 para fijar límites a la propiedad de campos en manos de personas o empresas extranjeras.

La derogación y sus consecuencias jurídicas

El impacto técnico del fallo sobre la vigencia de la norma disparó consultas específicas sobre el concepto legal de derogación y el estado en que quedan las restricciones territoriales.

Dónde se concentró el interés por la Ley de Tierras

Al analizar el mapa de distribución geográfica, el término “ley de tierras” mostró un marcado interés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y la Provincia de Buenos Aires.

Para entender estos datos, es clave tener en cuenta cómo mide Google Trends: la plataforma no mide la cantidad absoluta de búsquedas, sino la proporción de consultas sobre el volumen total realizado en cada región .

Google asigna un valor de 100 al lugar donde el término alcanzó el mayor porcentaje de búsquedas en comparación con todas las demás consultas locales (en este caso, CABA), y calcula el resto de las regiones de forma relativa en una escala de 0 a 100.

Así, un puntaje alto en provincias patagónicas como Tierra del Fuego (81) o Santa Cruz (74) lo que refleja es una alta concentración de la curiosidad local.

Podemos inferir que ésta está relacionada con un tema muy vinculado al impacto territorial, fronterizo y ambiental que la legislación representa en la región sur del país.