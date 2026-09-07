“Vos tenés una caja fuerte”: tres ladrones treparon por las paredes y asaltaron a una jueza en La Plata.

La tranquilidad de una vivienda de Tolosa, La Plata, se quebró durante la tarde del viernes cuando tres delincuentes ingresaron por sorpresa y sometieron a una jueza y a su hijo. El episodio comenzó alrededor de las 14.30 y terminó con ambos maniatados mientras los asaltantes revisaban las distintas habitaciones de la propiedad.

Desde el comienzo del robo, los delincuentes dejaron en claro que conocían la identidad de su víctima. “Vos sos jueza, ya sabemos que sos jueza”, le dijeron a Claudia Grecco, magistrada del Juzgado Correccional N.º 4 de La Plata, antes de exigirle información sobre dinero y una caja de seguridad.

Cómo fue el asalto a la jueza en Tolosa

Según contó Grecco, los tres hombres permanecieron aproximadamente una hora y media dentro de la vivienda. Durante ese tiempo recorrieron los ambientes de las dos plantas mientras ella y su hijo permanecían reducidos, y además le reclamaron objetos de valor que suponían que podía tener guardados.

“Acá vos tenés una caja fuerte. Acá me dijeron que en tu oficina de tu casa hay una caja de seguridad o tenés dólares”, fue uno de los planteos que recibió la magistrada, según el medio 0223. Finalmente, los delincuentes escaparon por el portón principal después de apoderarse de teléfonos, llaves, tarjetas de crédito y otros elementos.

El ataque también incluyó movimientos de dinero: los asaltantes obligaron a la jueza a realizar transferencias y, una vez que abandonaron la propiedad, intentaron utilizar sus tarjetas para efectuar compras. Antes de retirarse, además, se llevaron el disco destinado a almacenar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa.

El recorrido de los delincuentes quedó registrado

Aunque los ladrones consiguieron llevarse el dispositivo que almacenaba las imágenes del domicilio de Grecco, no pudieron eliminar todos los registros de su ingreso. Las cámaras de los vecinos captaron el recorrido que realizaron antes de llegar hasta la casa de la jueza.

En las imágenes se observa a los tres hombres desplazándose por los fondos de distintas propiedades. El grupo atravesó tres viviendas y utilizó las paredes como vía de acceso, incluso pasando entre tendederos y prendas de ropa antes de alcanzar el domicilio donde finalmente cometieron el robo.

Grecco tiene además un antecedente judicial de relevancia: intervino en la causa relacionada con las inundaciones de La Plata de 2013. Tras conocerse el episodio, la Asamblea Vecinal de Tolosa expresó su preocupación por la inseguridad en el barrio y cuestionó la falta de patrullaje: “Así se manejan los delincuentes saltando tres casas hasta llegar con total impunidad hasta el domicilio de la jueza. No se puede vivir más así en Tolosa, no podés estar seguro ni adentro de tu casa. ¿Y el patrullaje?”.