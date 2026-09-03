El juicio oral contra Cristian “el Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz inició esta semana en los tribunales porteños. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrenta la acusación por el hecho ocurrido para 2018 en Villa Lugano. Durante el desarrollo del debate, el cantante sufrió una imprevista crisis de salud y generó máxima tensión en la sala.

El músico, que se quedó dormido, roncó durante la sesión y luego solicitó permiso a los jueces para ir al baño. Tras algunos minutos, el acusado no regresaba a su puesto y una defensora debió salir a buscarlo. La abogada lo encontró desorientado en las instalaciones. El episodio desató la inmediata preocupación de las autoridades.

Tensión en la sala y pedido de asistencia médica

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°29 ordenó un cuarto intermedio inmediato y convocó a una ambulancia del SAME para asistir al artista. Álvarez permaneció varios minutos en el patio interno del edificio vestido solo con una remera corta.

Previo al incidente, el imputado permaneció dormido en la banca durante la declaración de peritos. Varios ronquidos del vocalista interrumpieron la lectura de las pruebas balísticas del caso. El magistrado advirtió que no toleraría nuevas interrupciones y la defensa argumentó la falta de lucidez del procesado.

Los especialistas en criminalística declararon por videoconferencia sobre el arma utilizada en el ataque y ratificaron que las vainas halladas en el barrio Samoré corresponden a la pistola secuestrada. La jornada fue suspendida de manera abrupta tras la descompensación del músico.

La incertidumbre por la salud del Pity

La defensa del famoso cantante insiste en frenar las audiencias mediante un recurso de inconstitucionalidad. Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostienen que su cliente carece de aptitud psíquica. El tribunal analiza si el imputado puede continuar presente en los debates venideros.

Allegados al compositor le ofrecieron bebidas azucaradas y alimentos para estabilizar su cuadro. El entorno cercano manifestó alarma ante los constantes episodios de desorientación dentro de la sede judicial. Los médicos evaluarán la condición física del procesado en las próximas horas.

El futuro del debate oral depende del informe que elaboren los profesionales del SAME. La familia de la víctima exige la continuidad de las audiencias para lograr una condena definitiva. Así, la Justicia fijará una fecha de reanudación si los estudios descartan un riesgo mayor.