La llegada a la pantalla grande de Pepita, la Pistolera, el largometraje dirigido por Lucía Puenzo y protagonizado por Luisana Lopilato, volvió a poner el nombre de Margarita Di Tullio en boca de todos.

Como pasa casi automáticamente ante cada lanzamiento o hecho de alto impacto, miles de internautas se volcaron a Google para conocer detalles del personaje, revisar su historia y averiguar dónde ver la película.

Y, para observar este movimiento de la curiosidad, Google Trends, la herramienta pública y gratuita del buscador más utilizado en Argentina, nos muestra cómo crece el interés sobre el personaje tras el estreno y qué preguntas específicas acercan los usuarios a Google.

Cuándo se dispararon las búsquedas por Pepita la Pistolera

El seguimiento de las consultas en el país durante el último mes refleja un salto brusco en las búsquedas que coincide con el lanzamiento comercial del film.

Como podemos ver en el gráfico de interés a lo largo del tiempo de Google Trends, a fines de agosto, el término “pepita la pistolera” registraba un volumen muy bajo de búsquedas. Pero la curva dio un salto vertical durante los primeros días de septiembre, alcanzando su punto más alto con la llegada de la película a la cartelera.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo.

Más adelante, las consultas fueron descendiendo progresivamente hacia el 8 de septiembre, registraron un repunte secundario a mediados de mes y volvieron a estabilizarse en sus niveles habituales hacia finales de septiembre.

Con esto último podríamos inferir que los internautas ya no están siguiendo el tema con la misma intensidad que en la previa al lanzamiento de la película.

Las preguntas a Google tras el estreno de Pepita, la Pistolera

Al analizar las frases sobre la malhechora argentina que más crecieron (Breakout) en el panel de consultas relacionadas, Google Trends muestra que el interés de los usuarios se concentró en tres dudas bien definidas.

Consultas relacionadas a la búsqueda "Pepita la Pistolera"

La historia real detrás de la ficción

Buena parte de las búsquedas estuvo orientada a contrastar el argumento de la película con los hechos policiales de la vida real ocurridos en Mar del Plata.

El elenco, el trailer y las críticas

El rendimiento de la producción cinematográfica también movilizó la curiosidad de los espectadores, quienes buscaron información sobre el reparto y opiniones de la crítica antes y después de ir al cine.

Cartelera, salas y disponibilidad en cines

A la par de la curiosidad por los datos reales sobre la vida de Pepita y los detalles del elenco del largometraje, una parte central de las consultas estuvo volcada a la acción concreta de ir al cine como revisar en qué complejos estaba disponible la película, horarios de funciones y más.

Esta necesidad de confirmar si el film se proyectaba en su complejo más cercano impulsó un salto en la búsqueda de grandes cadenas de exhibición, como es el caso de Cinemark.