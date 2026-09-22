Se despide la aerolínea low cost más elegida: la empresa se declaró en quiebra por segunda vez en el año.

La Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentaron un plan estratégico que prevé una inversión privada estimada en u$s 93 millones para transformar la actual terminal aérea en un centro logístico, productivo y aerocomercial de alcance regional.

El objetivo es integrar el aeropuerto con el puerto, las rutas y el sistema ferroviario y convertirlo en un nodo de transporte para la Región Capital.

El proyecto contempla una concesión privada por un plazo de 30 años para refuncionalizar la infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones destinadas al transporte de pasajeros y cargas, actividades comerciales e industriales.

En qué consiste el proyecto

El masterplan de los directivos platenses tiene dos grandes patas. Por un lado, busca recuperar la actividad aerocomercial mediante una terminal de pasajeros orientada a aerolíneas low cost. Por otro, apunta a hacer del predio un hub logístico multimodal, capaz de conectar transporte aéreo, terrestre y fluvial-marítimo .

La propuesta fue presentada por el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, junto con funcionarios municipales.

El proyecto se encuadra en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), impulsado por la Provincia para atraer capital privado hacia proyectos considerados estratégicos.

“Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante”, sostuvo Alak durante la presentación.

Un aeropuerto pensado como nodo logístico

Durante el evento también se destacó la ubicación estratégica de La Plata para desarrollar un nodo que concentre distintos medios de transporte y facilite el movimiento de mercaderías.

El plan contempla un centro logístico multimodal, una zona aduanera y espacios para actividades comerciales e industriales.

La conexión con la red vial es uno de los principales argumentos del proyecto. La Plata está ubicada a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y tiene acceso directo a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata. A su vez, las rutas provinciales 6, 11, 36, 215 y 2 permiten conectar la ciudad con distintos puntos de la provincia.

Según los funcionarios, esa ubicación permitiría que el aeropuerto sea considerado como una alternativa para captar parte del movimiento de cargas y pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un mercado de alrededor de 15 millones de consumidores.

La estrategia también contempla articular el aeropuerto con el Puerto La Plata, la red vial y el sistema ferroviario, para así reducir costos logísticos y facilitar la salida de la producción hacia otros mercados.

“La idea de este proyecto es escalar a nivel regional y nacional”, explicó Mercedes La Gioiosa, secretaria de Producción e Innovación Tecnológica de La Plata.

En materia aerocomercial, el proyecto incluye una terminal de pasajeros de bajo costo con el propósito de generar una nueva alternativa de conectividad para la región y sumar una terminal que pueda operar vuelos comerciales fuera de los principales aeropuertos que actualmente concentran el tráfico aéreo bonaerense.

La terminal formaría parte de una infraestructura más amplia, en la que el movimiento de pasajeros conviviría con las operaciones de carga y con las actividades industriales y logísticas.

El problema de las frutas y verduras

Uno de los proyectos más concretos dentro del futuro polo industrial es la construcción de una planta de conservación en frío y congelado de frutas y verduras.

Con esto, las autoridades buscan atacar uno de los principales problemas del cordón frutihortícola platense: las pérdidas de producción que se generan por la falta de infraestructura para conservar los alimentos después de la cosecha.

En La Plata se desperdician, actualmente, cerca de 10.000 toneladas de hortalizas por año, sobre una producción total de 85.879 toneladas.

La planta permitiría, entonces, extender la vida útil de frutas y verduras, mejorar las condiciones de almacenamiento y generar valor agregado en origen . Pero, además, funcionaría como parte del esquema logístico del aeropuerto, al facilitar el traslado de la producción hacia mercados nacionales e internacionales.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación señalaron que, de momento, no recibieron ninguna presentación oficial ni formal sobre el proyecto. En ese sentido, consideraron que la iniciativa se encuentra por ahora en una instancia más “mediática que concreta”.

La Plata es el segundo municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires y cuenta con cinco parques industriales, además de una fuerte actividad agroalimentaria.

El sur del partido, donde se encuentra el aeropuerto, está contemplado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como un área estratégica para el desarrollo de actividades productivas, logísticas y aeroportuarias de escala regional y metropolitana.