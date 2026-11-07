La forma que dibuja la uña no es lo importante: lo que importa es la presión o el estímulo que se aplica sobre la zona que pica. Imagen: Shutterstock.

Cada verano, cuando un mosquito deja una picadura en la piel, aparece una reacción casi automática: presionar la zona con la uña y dibujar una cruz. Es una costumbre popular que muchas personas repiten porque aseguran que, después de hacerlo, el picor disminuye.

La explicación, sin embargo, no está en la cruz. No existe evidencia de que dibujar una X o una cruz tenga un efecto específico sobre una picadura de mosquito. Lo que puede producir el alivio momentáneo es el estímulo físico que genera la uña sobre la piel.

Por qué pican las picaduras de mosquito

Cuando un mosquito pica, introduce saliva en la piel mientras se alimenta de sangre. El organismo reconoce las proteínas presentes en esa saliva y desencadena una respuesta inmunitaria que puede producir inflamación, enrojecimiento y picor. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explica que la reacción del organismo a la saliva del mosquito es la responsable del bulto y la sensación de picazón.

La histamina participa en este proceso, aunque no es el único mecanismo implicado. Una revisión científica publicada en Frontiers in Immunology explica que diferentes componentes de la saliva pueden activar distintas vías relacionadas con el picor.

Al presionar o rascar la zona de una picadura se añade un estímulo físico a una piel que ya está produciendo una señal de picor.

Qué ocurre cuando hacemos una cruz con la uña

Al presionar o rascar la zona de una picadura se añade un estímulo físico a una piel que ya está produciendo una señal de picor. Ese nuevo estímulo puede modificar temporalmente la forma en que el sistema nervioso transmite y percibe esa sensación.

Un estudio publicado en Nature Neuroscience en 2009 analizó precisamente la relación entre el rascado y el picor. Los investigadores observaron que, al rascar una zona en la que se había provocado picor mediante histamina, se inhibía la actividad de determinadas neuronas de la médula espinal relacionadas con la transmisión de esa señal.

Otros trabajos posteriores también encontraron que estímulos físicos como el rascado o determinados estímulos dolorosos pueden reducir la actividad de las neuronas implicadas en la transmisión del picor.

Por eso, la cruz puede dar la impresión de que funciona. La forma que dibuja la uña no es lo importante: lo que importa es la presión o el estímulo que se aplica sobre la zona que pica.

La presión puede aliviar el picor

De hecho, no hace falta hacer una cruz para conseguir ese efecto. La Mayo Clinic incluye la aplicación de presión durante unos 10 segundos entre las medidas que pueden ayudar a calmar temporalmente el picor de una picadura de mosquito.

Esto ayuda a entender por qué una costumbre transmitida durante años puede parecer efectiva. Al presionar con la uña, se genera una señal diferente sobre la misma zona y la sensación de picor puede quedar momentáneamente en segundo plano.

El efecto, sin embargo, no elimina la causa de la picadura ni hace desaparecer la reacción del organismo. Cuando desaparece el estímulo, el picor puede volver.

Por qué no conviene rascarse demasiado

Que la presión pueda aliviar momentáneamente la picazón no significa que rascarse sea recomendable. Al hacerlo con fuerza se puede romper la piel y facilitar la entrada de bacterias.

El CDC recomienda no rascar las picaduras porque pueden infectarse si la piel resulta dañada. Para aliviar las molestias, el organismo sanitario también recomienda medidas como aplicar frío sobre la zona, mientras que la Mayo Clinic contempla el uso de presión, hielo y determinados productos para reducir el picor.

Así, la próxima vez que alguien haga una cruz con la uña sobre una picadura, habrá una explicación detrás del gesto. No es la cruz la que funciona: es el estímulo físico que produce sobre una zona que está enviando una señal de picor al sistema nervioso. La tradición popular acertó con la sensación de alivio, pero no con la razón por la que se produce.