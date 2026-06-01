Un nuevo proyecto de Google busca eliminar las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Para lograrlo, la famosa empresa utilizará tecnología avanzada para criar insectos especiales en laboratorios. Estos ejemplares ayudan a frenar de forma natural la reproducción de los mosquitos salvajes con el fin de hacer desaparecer por completo males graves como el dengue.

La principal razón de este plan es que los mosquitos tradicionales causan muchas muertes. Los insecticidas comunes ya no funcionan bien porque algunas especies se volvieron inmunes. Además, limpiar el agua estancada es un excelente método preventivo, pero ya no alcanza para frenar los contagios. Por eso, el gigante de la búsquedas virtuales encontró una nueva alternativa tecnológica y limpia.

El método Google para eliminar los mosquitos

El proyecto se basa en técnicas biológicas usadas con éxito desde hace décadas. La idea consiste en liberar millones de mosquitos macho que portan una bacteria natural. Cuando estos se cruzan con las hembras de la naturaleza, los huevos no nacen. De esta manera, la población de insectos peligrosos disminuye de forma rápida.

Los científicos automatizaron todo el proceso para poder criar millones de insectos por semana. A través de algoritmos de computación, se logra separar los machos de las hembras con total precisión. También diseñaron camionetas especiales que liberan los mosquitos de forma pareja en los barrios. Todo el sistema funciona de manera digital y está guiado por mapas satelitales.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Dajra

Los responsables de llevar adelante esta iniciativa son los científicos de la empresa Debug. Esta firma es una división médica que pertenece directamente a Alphabet, la dueña de Google. Los expertos trabajan junto con agencias ambientales y gobiernos de distintos países que coordinan la producción masiva y la liberación segura de los insectos.

Los objetivos principales del proyecto

Lo que se busca lograr con el plan es reducir al mínimo los casos de dengue. También se intenta proteger a las personas de otros virus peligrosos como el zika. Al bajar la cantidad de mosquitos, los hospitales sufrirán menos presión por enfermos.

El objetivo final es devolver la tranquilidad sanitaria a las regiones más afectadas.

La intención de la compañía es llevar esta tecnología a las comunidades más vulnerables. Buscan que el sistema sea económico para que los países pobres puedan usarlo sin problemas. De esta forma, la tecnología médica no será un beneficio exclusivo de las naciones ricas. El proyecto aspira a cambiar la salud pública de todo el planeta.

Las pruebas principales de este plan se realizan en California y Florida, dentro de Estados Unidos.El proyecto también funciona con enorme éxito en la ciudad de Singapur y en Australia.En esas regiones asiáticas ya se logró bajar el contagio de dengue de manera histórica. La idea de los científicos es expandir pronto el sistema hacia América del Sur.