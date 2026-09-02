El dengue se consolidó en los últimos años como uno de los principales problemas de salud pública en Argentina y gran parte de América Latina. Frente a este escenario, investigadores del CONICET trabajan en una herramienta que podría contribuir a mejorar la detección temprana de la enfermedad.

Se trata de un proyecto liderado por Elisa Bolatti, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), que recibió recientemente el respaldo de la Fundación Williams para avanzar en el desarrollo de un nuevo test rápido para identificar el virus en sus primeras etapas.

Un test rápido para detectar el dengue desde los primeros días

A diferencia de métodos como la PCR, que requieren equipamiento específico y personal especializado, la iniciativa apuesta por una alternativa más accesible y de menor costo.

El proyecto lo encabezan científicos del Conicet. CONICET

“Nuestro objetivo es generar un test rápido, innovador y económico, que pueda utilizarse en distintos niveles del sistema de salud para fortalecer la capacidad diagnóstica del país”, explicó Bolatti.

La investigación se enfoca en detectar la proteína NS1, un componente del virus que circula en altas concentraciones en la sangre durante los primeros días de la infección. Debido a que está presente en los distintos serotipos del dengue, se considera un marcador clave para el diagnóstico temprano.

La innovadora tecnología que podría revolucionar los diagnósticos

El aspecto más novedoso del proyecto es la utilización de aptámeros, moléculas sintéticas capaces de reconocer y unirse con gran precisión a objetivos específicos.

Dengue Fuente: Shutterstock NAOWARAT

Según explican los investigadores, esta tecnología ofrece ventajas importantes frente a los anticuerpos tradicionales que emplean muchos de los tests actuales. Entre ellas se destacan una producción más sencilla, menores costos, mayor estabilidad y una fabricación escalable.

Estas características podrían facilitar la disponibilidad de pruebas rápidas en guardias, centros de atención primaria y operativos sanitarios desplegados durante brotes de dengue.

El avance argentino que también serviría para otros virus

Actualmente, el equipo trabaja en la producción de proteínas NS1 correspondientes a los cuatro serotipos del dengue y en la selección de aptámeros específicos que permitan desarrollar un prototipo funcional.

Además, los especialistas destacan que la plataforma tecnológica posee un potencial mucho más amplio. La versatilidad de los aptámeros permitiría adaptar el sistema para d etectar otros virus emergentes en el futuro .

La iniciativa reúne al CONICET, la Universidad Nacional de Rosario, el IBR y la empresa de base tecnológica DETx MOL S.A., con el objetivo de transformar conocimiento científico argentino en soluciones concretas para el sistema de salud y fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas epidemiológicas.