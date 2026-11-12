La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la población mundial. Sin embargo, millones de personas conviven con esta condición sin presentar señales evidentes durante años . Por eso, los especialistas advierten que la falta de controles médicos retrasa el inicio de los tratamientos.

Un nuevo estudio internacional encendió las alarmas sobre el avance de esta patología en América Latina. Según los datos difundidos por la Federación Internacional de Diabetes (FID), una gran proporción de los afectados desconoce su condición clínica actual. Así, el diagnóstico tardío se convierte en uno de los principales problemas sanitarios de la región.

América Latina en riesgo por diabetes: el riesgo del nuevo informe

La última edición del Atlas de la FID señala que más de 35 millones de adultos tienen la enfermedad en América Central y del Sur. Además, el reporte indica que más de 11 millones de latinos que tienen diabetes sin saberlo . De este modo, uno de cada tres afectados no recibe la atención médica necesaria.

El documento también proyecta que la cantidad de casos crecerá un 46% hacia el año 2050. De esta manera, la cifra total alcanzará los 51,5 millones de adultos en la región . En Argentina, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo demuestra que uno de cada diez mayores de 18 años presenta glucemia elevada.

Durante un encuentro regional de especialistas, el endocrinólogo Alejandro Marín analizó el impacto de estas estadísticas: “Cuando el diagnóstico llega tarde, aumenta el riesgo de complicaciones que pueden afectar al corazón, a los riñones y a la vista”,

El especialista destacó que los chequeos permiten actuar a tiempo.

Prueba de diabetes Fuente: Shutterstock Shutterstock

Casos de riesgo: cómo saber si tenés diabetes

La diabetes tipo 2 representa la mayoría de los casos y aparece cuando el organismo no utiliza bien la insulina. Mientras el sedentarismo y el exceso de peso elevan el riesgo, los análisis de rutina permiten detectar la enfermedad de forma temprana. Además, la actividad física y la alimentación equilibrada ayudan a prevenir su desarrollo.

Por otra parte, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta a cerca de 797.000 personas en América Central y del Sur. Actualmente, los estudios de autoanticuerpos permiten identificar etapas previas a los síntomas en pacientes seleccionados. En este sentido, la doctora María Laura Pomares señaló que estas pruebas permiten anticiparse y acompañar a las familias antes de una urgencia.

El monitoreo de la glucosa, la educación y el acceso a la insulina resultan fundamentales para sostener la salud a largo plazo. Sin embargo, la consulta médica periódica sigue siendo el paso inicial para evitar complicaciones.

Ante cualquier factor de riesgo o duda sobre su estado físico, consulte siempre a un médico para recibir un diagnóstico certero y un seguimiento profesional.