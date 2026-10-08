El SMN anticipa precipitaciones e inestabilidad para la jornada del sábado, acompañadas por un descenso de la temperatura.

Luego de un jueves y un viernes dominados por la constante presencia de nubosidad y un ambiente fresco en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el tiempo no dará tregua de forma inmediata.

El sistema de inestabilidad que se fue gestando durante la segunda mitad de la semana terminará desencadenando el regreso de las precipitaciones durante la primera jornada del fin de semana, afectando los planes al aire libre y la rutina cotidiana.

Sábado con lluvias e inestabilidad durante todo el día

Para el sábado 10 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada caracterizada por la persistencia de lluvias y chaparrones de variada intensidad a lo largo de todo el día.

Las probabilidades de precipitación se mantendrán entre un 10% y un 40% tanto en la mañana como durante la tarde y la noche, acompañadas por marcas térmicas acotadas que irán desde una mínima de 13 °C hasta una máxima que apenas tocará los 17 °C .

Además, el viento soplará de manera constante desde el sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que incrementará la sensación de frescura en la vía pública.

Para el sábado 10 de octubre, el SMN prevé una jornada caracterizada por la persistencia de lluvias y chaparrones. Fuente: EFE Alejandro García

Domingo sin precipitaciones y paulatina mejora en el tiempo

El panorama meteorológico comenzará a cambiar de forma favorable a partir del domingo 11 de octubre, marcando el alejamiento paulatino del frente lluvioso de la región metropolitana.

Aunque la jornada se iniciará con un ambiente frío que llevará la mínima hasta los 12 °C en las primeras horas, el quiebre gradual de la capa de nubes favorecerá el ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 19 °C por la tarde , convirtiéndose en la jornada más agradable del fin de semana.

Las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas (0 a 10%), mientras que los vientos del sur irán perdiendo intensidad progresivamente.

¿Cuándo vuelve el sol a la Ciudad de Buenos Aires?

Quienes esperen el regreso definitivo del sol tendrán su momento a partir de la mañana del lunes 12 de octubre, cuando la nubosidad densa finalmente se disipe para dar paso a períodos prolongados de cielo despejado.

Para esa jornada se anticipa una mañana soleada con apenas algunas nubes, una probabilidad de precipitaciones del 0% y valores térmicos que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima, acompañados por vientos suaves del sector noroeste.

Esta estabilidad del tiempo se afianzará durante el martes 13 y el miércoles 14, con tardes templadas de 18 °C y condiciones ideales sin chances de lluvia en el horizonte.