Alerta naranja en Corrientes. Qué dice el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para distintos sectores de la provincia de Corrientes durante este jueves 8 de octubre.

El organismo advierte por la posibilidad de fenómenos fuertes y localmente severos, con condiciones que podrían generar complicaciones en zonas vulnerables.

Alerta naranja en Corrientes: qué dice el SMN

La advertencia alcanza a distintas localidades de la provincia y se mantiene ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen durante la jornada.

El nivel naranja del Sistema de Alerta Temprana del SMN significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias intensas , con acumulados de entre 40 y 100 mm.

Tormentas fuertes .

Ráfagas de viento superiores a 90 km/h .

Caída de granizo .

Frecuente actividad eléctrica .

Posibles acumulados superiores a los previstos en sectores puntuales.

Qué zonas de Corrientes están alcanzadas por la alerta

El aviso comprende numerosos departamentos de la provincia. Entre ellos se encuentran Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

La alerta meteorológica es en Corrientes y Misiones. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

La situación puede variar durante el día. El SMN recomienda consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana antes de realizar actividades al aire libre o de salir a la calle.

También hay alerta naranja en gran parte de Misiones

El SMN también mantiene una alerta naranja para gran parte de Misiones durante este jueves 8 de octubre. El aviso alcanza a sectores del centro y sur de la provincia, donde se esperan tormentas con lluvias intensas en períodos cortos, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

8OCT| #Alertas para hoy: ⛈️Tormenta 🟧40-110 mm 🌬️Ráfagas ≥ 90 km/h 🟨30-50 mm 🌬️Ráfagas 🧊Granizo ☔Lluvia 🟨10-30 mm ❄️Nevada 🟨20-40 mm 🌬️Viento 🟨50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h (NOA) 🟨40-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h (costa este de Bs. As.) https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/6dgWnweTLk — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 8, 2026

El norte de Misiones permanece bajo alerta amarilla: para esa zona se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, también con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos.

Tormentas, granizo y viento: cuáles son las recomendaciones

Ante una alerta naranja, el SMN recomienda salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

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