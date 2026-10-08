La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que continuará el paro de colectivos este jueves 8 de octubre en la provincia de San Juan, por lo que miles de usuarios volverán a quedarse sin transporte público por segundo día consecutivo.

La medida de fuerza comenzó el miércoles por un conflicto salarial entre los choferes y las empresas de transporte. Pese a que el Gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria, el sindicato decidió mantener la protesta.

Paro de colectivos: el reclamo de la UTA

Según información difundida por Diario La Provincia SJ, la decisión fue comunicada luego de que la Cámara ATAP no presentara una propuesta para resolver el reclamo de los trabajadores.

En el comunicado, el gremio señaló que continuarán las medidas en las líneas de corta y media distancia. A su vez, remarcó que la organización está dispuesta a solucionar el conflicto, siempre que se respete lo acordado y se cumpla con lo pactado en beneficio de los trabajadores.

Comunicado de la UTA. Diario La Provincia SJ

En diálogo con Diario Huarpe, Antonio Ruiz, tesorero del gremio, confirmó que la medida seguirá vigente mientras analizan la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo.

El origen del conflicto está en las diferencias salariales reclamadas por el gremio. Ruiz contó que los trabajadores cobraron en septiembre con una escala correspondiente a abril y que existen diferencias acumuladas de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

Paro de colectivos confirmado el jueves 8 de octubre en San Juan: la UTA mantendrá la medida de fuerza pese a la conciliación obligatoria.

Según contó, un chofer inicial cobró un sueldo cercano a los $ 1.4 millones, mientras que con la escala que la UTA considera vigente deberían ser $ 1.7 millones más viáticos, lo que elevaría el monto a un total cercano a los $ 2.2 millones para un trabajador sin antigüedad.

El dirigente señaló que la problemática se arrastra desde hace aproximadamente un año y cuestionó que algunos acuerdos se hayan abonado mediante sumas no remunerativas.

Una audiencia clave podría destrabar el conflicto

El jueves habrá una audiencia a las 11:30 que será clave para definir cómo continuará el conflicto. Las cámaras empresariales llegarán a la reunión con una oferta que será considerada por la UTA mientras se mantiene la medida de fuerza.