El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por inundaciones costeras, crecidas de ríos y heladas para este domingo 22 de noviembre.

El Servicio Meterológico Nacional (NWS) mantiene distintas advertencias meteorológicas que continuarán vigentes durante el domingo 22 de noviembre en Estados Unidos. Los avisos alcanzan principalmente Florida y Arizona, donde se esperan inundaciones en zonas costeras y cercanas a ríos, además de temperaturas bajo cero en algunas localidades.

Las autoridades advierten sobre posibles anegamientos de propiedades, interrupciones en la circulación y daños en la vegetación debido a las heladas. Algunas de las alertas tienen vigencia durante las primeras horas del domingo, mientras que otras se extendrán hasta los próximos días.

¿Qué estados tienen advertencias meteorológicas para este domingo?

Florida y Arizona concentran las principales advertencias (warnings) del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 22 de noviembre.

En Florida, el NWS de Jacksonville mantiene un Coastal Flood Warning (advertencia por inundaciones costeras) hasta las 7 a.m. del domingo, hora del este. El aviso comprende Coastal Flagler y sectores de la cuencia del río St. Johns, incluidos Inland Flagler, Eastern Clay, Eastern Putnam, South Central Duval y Western St. Johns. En estas localidades, el organismo anticipa inundaciones costeras significativas, con riesgo de anegamietos en propiedades ubicadas en zonas bajas y posibles cierres de caminos.

En Arizona, las advertencias están relacionadas principalmente con las bajas temperaturas. El NWS de Tucson emitió una Freeze Warning (advertencia por heladas) desde la 1 hasta las 8 a.m. del domingo para Sulphur Springs Valley, el sur del condado de Greenlee y Upper San Pedro River Valley. También hay otra advertencia por heladas para sectores del sudeste del condado de Gila, donde las temperaturas podrían descender hasta los 24 °F (aproximadamente -4 °C).

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por inundaciones costeras, crecidas de ríos y heladas para este domingo 22 de noviembre. Gemini AI | El Cronista USA}

¿Qué fenómenos meteorológicos afectan a Florida y Arizona?

En Florida, el principal riesgo está relacionado con las inundaciones costeras en la cuencia del río St. Johns y el condado Flagles. El NWS advierte que el aumento del nivel del agua podría provocar anegamientos de viviendas, negocios e infraestructura ubicadas en zonas bajas.

Además, las autoridades alertaron sobre posibles cierres de caminos y erosión de sectores de la costa. En Coastal Flagler también permanece vigente un aviso por oleaje elevado, con olas rompientes de entre 5 y 8 pies, y un riesgo elevado de corrientes de resaca durante la mañana del domingo.

En Arizona, las advertencias por heladas anticipan temperaturas de hasta 30 °F (aproximadamente -1 °C) en algunas localidades. En el sudeste del condado de Gila, el pronóstico contempla temperaturas de hasta 24 °F (aproximadamente -4 °C), con condiciones de congelamiento durante la madrugada.

Arizona también tiene una Flood Warning (advertencia por inundaciones) vinculada a la liberación de agua de la represa Painted Rock, sobre el río Gila. El aviso comprende sectores de los condados de Maricopa y Yuma, y permanecerá vigente hasta el martes 24 de noviembre a las 11 a.m. El organismo advierte que el agua podría alcanzar ríos, arroyos, zonas bajas y cruces de caminos.