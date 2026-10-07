Llega un diluvio histórico de 72 horas con tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de vientos: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas para la provincia de Córdoba este miércoles 7 de octubre.

En las zonas con alerta naranja se esperan fuertes tormentas, lluvias intensas con acumulados entre 50-80 mm y ocasional caída de granizo. Mientras que en las zonas con alerta amarilla también se esperan fuertes tormentas, pero con acumulados entre 50-80 mm.

Los ciudadanos cordobeses deberán circular con precaución y tomar las medidas correspondientes si se planea salir del hogar, según el SMN.

Zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas

Juárez Celman.

Zona baja de Río Cuarto General.

San Martín.

Marcos Juárez.

Unión.

Zona baja de Calamuchita.

Zona baja de Santa María.

Zona baja de Colón.

Zona baja de Totoral.

Punilla.

Zona serrana de Colón.

Zona serrana de Ischilín.

Zona serrana de Santa María.

Zona serrana de Totoral.

En este marco, el SMN emitió un aviso a corto plazo de tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en los departamentos de General Roca, Presidente Roque S. Peña y Río Cuarto.

El SMN emitió un aviso a corto plazo de tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en los departamentos de General Roca, Presidente Roque S. Peña y Río Cuarto. Servicio Meteorológico Nacional

Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas

Ischilín.

Río Seco.

Sobremonte.

Tulumba.

Zona baja de Cruz del Eje.

Zona baja de Minas Oeste de Pocho.

Oeste de San Alberto.

Oeste de San Javier.

Cabe destacar que las alertas naranjas y amarillas desaparecerán en toda la provincia de Córdoba el jueves 8 de octubre.

7 OCT | ⚠️#Alertas para hoy:



⛈️Tormenta

🟧50-80 mm

🟨20-50 mm

🌬️Ráfagas

🧊Granizo



☔Lluvia

🟧20-40 mm

🟨10-50 mm



❄️Nevada

🟨20-40 cm



🌬️ Viento

🟨50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h (NOA)

🟨40-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h (sudoeste de Buenos Aires)



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Qué quiere decir la alerta naranja y amarilla

Según el SMN, la alerta nivel naranja quiere decir que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las medidas de protección son las siguientes:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

En tanto, la alerta nivel amarillo quiere decir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Cómo estará el clima en Córdoba capital

En tanto, la ciudad capital contará con el siguiente tiempo:

Miércoles 7 : máxima de 25°C y mínima de 16°C con tormentas fuertes durante todo el día.

Jueves 8 : máxima de 20°C y mínima de 13°C con lluvias aisladas durante la mañana y tarde, mientras que la noche estará mayormente nublado.

Viernes 9: máxima de 18°C y mínima de 12°C con chaparrones durante todo el día.

Cabe destacar que la diferencia entre lluvias aisladas y chaparrones es que la primera ocurre solo en algunos sectores de una zona determinada y en otros lugares cercanos puede no llover. En cambio, los chaparrones son de intensidad moderada a fuerte, que comienzan y terminan de forma relativamente rápida.

En resumen, los ciudadanos cordobeses deberán estar preparados para las lluvias durante toda la jornada del miércoles 7 de octubre; si bien la intensidad varía en cada lugar, el SMN siempre recomienda circular con precaución y tomar las medidas correspondientes si se planea salir del hogar.