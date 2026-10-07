El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas para la provincia de Córdoba este miércoles 7 de octubre.
En las zonas con alerta naranja se esperan fuertes tormentas, lluvias intensas con acumulados entre 50-80 mm y ocasional caída de granizo. Mientras que en las zonas con alerta amarilla también se esperan fuertes tormentas, pero con acumulados entre 50-80 mm.
Los ciudadanos cordobeses deberán circular con precaución y tomar las medidas correspondientes si se planea salir del hogar, según el SMN.
Zonas afectadas por la alerta naranja por tormentas
- Juárez Celman.
- Zona baja de Río Cuarto General.
- San Martín.
- Marcos Juárez.
- Unión.
- Zona baja de Calamuchita.
- Zona baja de Santa María.
- Zona baja de Colón.
- Zona baja de Totoral.
- Punilla.
- Zona serrana de Colón.
- Zona serrana de Ischilín.
- Zona serrana de Santa María.
- Zona serrana de Totoral.
En este marco, el SMN emitió un aviso a corto plazo de tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en los departamentos de General Roca, Presidente Roque S. Peña y Río Cuarto.
Zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas
- Ischilín.
- Río Seco.
- Sobremonte.
- Tulumba.
- Zona baja de Cruz del Eje.
- Zona baja de Minas Oeste de Pocho.
- Oeste de San Alberto.
- Oeste de San Javier.
Cabe destacar que las alertas naranjas y amarillas desaparecerán en toda la provincia de Córdoba el jueves 8 de octubre.
Qué quiere decir la alerta naranja y amarilla
Según el SMN, la alerta nivel naranja quiere decir que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Las medidas de protección son las siguientes:
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
En tanto, la alerta nivel amarillo quiere decir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Cómo estará el clima en Córdoba capital
En tanto, la ciudad capital contará con el siguiente tiempo:
- Miércoles 7: máxima de 25°C y mínima de 16°C con tormentas fuertes durante todo el día.
- Jueves 8: máxima de 20°C y mínima de 13°C con lluvias aisladas durante la mañana y tarde, mientras que la noche estará mayormente nublado.
- Viernes 9: máxima de 18°C y mínima de 12°C con chaparrones durante todo el día.
Cabe destacar que la diferencia entre lluvias aisladas y chaparrones es que la primera ocurre solo en algunos sectores de una zona determinada y en otros lugares cercanos puede no llover. En cambio, los chaparrones son de intensidad moderada a fuerte, que comienzan y terminan de forma relativamente rápida.
En resumen, los ciudadanos cordobeses deberán estar preparados para las lluvias durante toda la jornada del miércoles 7 de octubre; si bien la intensidad varía en cada lugar, el SMN siempre recomienda circular con precaución y tomar las medidas correspondientes si se planea salir del hogar.