Detrás de ese botón estándar de autorización se activa un mecanismo de recolección de datos que registra gran parte de la actividad digital.

Entrar a un sitio web y cerrar de inmediato el cartel flotante haciendo clic en “Aceptar todas las cookies” se volvió un acto reflejo para millones de usuarios cotidianos de internet. Sin embargo, detrás de ese botón estándar de autorización se activa un mecanismo de recolección de datos que registra gran parte de la actividad digital y condiciona la publicidad que se recibe a diario.

Aunque surgieron originalmente como una herramienta técnica para mejorar la experiencia de usuario y recordar preferencias de inicio de sesión o carritos de compra , las cookies evolucionaron hacia sistemas avanzados de seguimiento publicitario y analítica web.

Qué son las cookies y por qué las páginas web piden autorización

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web envían al navegador para almacenarse en el dispositivo , ya sea un celular, una computadora o una tablet. Su función básica consiste en permitir que la página recuerde al usuario en visitas posteriores, guardando sus preferencias de idioma o manteniendo la sesión iniciada.

Dentro del ecosistema digital existen dos grandes categorías. Por un lado, están las cookies propias o esenciales, generadas por el propio sitio que se está visitando y que resultan indispensables para que la página funcione correctamente, como mantener abierta una cuenta o conservar los productos guardados en un carrito de compras .

Por otro lado se encuentran las cookies de terceros o publicitarias, implantadas por empresas externas como redes sociales o agencias de publicidad, que se utilizan para rastrear el comportamiento a través de distintos portales y armar perfiles detallados de intereses .

La función de las cookies consiste en permitir que la página recuerde al usuario en visitas posteriores

La obligación de mostrar el aviso de aceptación en las pantallas responde a normativas internacionales de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, que exigen informar y obtener el consentimiento explícito antes de instalar cualquier herramienta de rastreo no indispensable .

Qué datos personales y de navegación se entregan al hacer clic en “Aceptar”

Aceptar de forma masiva todas las cookies implica autorizar el registro continuo de información técnica y comportamental. Entre los datos más comunes que se recopilan figuran:

Dirección IP y ubicación geográfica : Permite identificar la conexión desde la que se navega y estimar la ciudad o país de acceso.

Información del dispositivo : Modelo de celular o computadora, sistema operativo, tipo y versión del navegador, y resolución de pantalla.

Historial de interacción dentro del sitio : Páginas visitadas dentro del portal, tiempo de permanencia en cada sección, enlaces seleccionados y desplazamientos de pantalla.

Hábitos de consumo e intereses : Búsquedas realizadas, productos observados o agregados al carrito, y anuncios en los que se hizo clic.

Rastreo cruzado entre sitios: Mediante cookies de terceros, los anunciantes pueden saber qué otras páginas se visitaron previamente, construyendo un perfil para mostrar publicidad teledirigida en redes sociales y buscadores.

Cómo proteger la privacidad y gestionar el rastreo en el navegador

No es obligatorio aceptar la totalidad de las cookies para navegar por internet. Para reducir la huella digital y evitar la cesión indiscriminada de datos, la primera alternativa es ingresar a la opción de configurar o rechazar el rastreo no esencial al momento de abrir un sitio web. De esta manera, las cookies técnicas necesarias continuarán funcionando, pero se bloquearán los rastreadores publicitarios.

Asimismo, es aconsejable borrar el historial y la memoria caché de forma periódica desde los ajustes de privacidad de navegadores como Chrome, Firefox o Safari para eliminar el registro acumulado de cookies.

El uso del modo de navegación de incógnito también ayuda a limitar el almacenamiento, ya que elimina automáticamente las cookies guardadas una vez que se cierran todas las pestañas de la sesión.

Finalmente, la mayoría de las plataformas de navegación actuales cuentan con opciones avanzadas en sus menús de configuración de seguridad que permiten desactivar directamente la instalación de cookies de terceros, impidiendo que empresas externas recopilen información mientras se visita cualquier sitio web.