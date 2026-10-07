El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas tanto amarilla como naranja por lluvias intensas y tormentas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por lluvias intensas y tormentas eléctricas para distintas zonas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones durante el jueves 8 de octubre. El nivel de alerta varía según el área: algunos sectores estarán bajo alerta naranja, mientras que otros permanecerán en nivel amarillo.

El sistema frontal traerá abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, marcando el inicio de una transición térmica en todo el noreste argentino hacia el cierre de la semana.

Las condiciones meteorológicas provincia por provincia para el jueves

El aviso oficial rige sin excepciones para la extensión completa de las cuatro jurisdicciones del NEA, donde se prevén tormentas de variada intensidad distribuidas en las distintas franjas horarias:

Chaco : Presentará temperaturas que se mantendrán entre los 20 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Las lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán durante todo el día, siendo la madrugada el período más crítico con probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 100%, junto a ráfagas de viento de 51 a 59 km/h.

Corrientes : La provincia registrará marcas térmicas entre los 20 °C y los 27 °C. Las tormentas afectarán el territorio a lo largo de toda la jornada, con los registros más intensos concentrados en las primeras horas del día, acompañados por ráfagas de viento de hasta 59 km/h.

Formosa : Se prevé la temperatura máxima más elevada de la región, alcanzando los 29 °C, con una mínima de 22 °C. Las probabilidades de tormentas eléctricas se mantendrán entre un 40% y un 70% desde la madrugada hasta la noche, acompañadas por vientos con ráfagas de entre 42 y 59 km/h durante la mañana.

Misiones: Experimentará registros de 19 °C de mínima y 27 °C de máxima. Las precipitaciones con descarga eléctrica se extenderán durante los cuatro turnos del día, con probabilidades de tormentas de hasta un 70% en horas de la mañana y la tarde.

El aviso oficial rige sin excepciones para la extensión completa de las cuatro jurisdicciones del NEA SMN

Recomendaciones oficiales ante el aviso de alerta amarilla

Frente a la persistencia de lluvias intensas y actividad eléctrica en la región, las autoridades aconsejan evitar la circulación innecesaria por la vía pública durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

Asimismo, se remarca la importancia de no sacar los residuos domiciliarios para no obstruir los desagües pluviales y prevenir anegamientos urbanos.

También se solicita retirar o asegurar objetos sueltos en balcones, patios o terrazas que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento previstas, y seguir permanentemente las actualizaciones del pronóstico en los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el miércoles

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el miércoles 7 de octubre se caracterizará por un marcado cuadro de inestabilidad, con marcas térmicas ubicadas entre los 15 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

Durante la mañana se registrarán precipitaciones y tormentas eléctricas con probabilidades de entre 40% y 70% , acompañadas por vientos de 23 a 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 42 a 50 km/h.

La franja de mayor severidad se concentrará hacia la tarde, momento en que la probabilidad de tormentas ascenderá al rango de 70% a 100%. Hacia la noche, continuarán las tormentas aisladas con temperaturas cercanas a los 16 °C y ráfagas persistentes del sector sudeste de hasta 50 km/h.