Construyeron el shopping más grande de todo el mundo y su magnitud sigue llamando la atención a escala global. Ubicado en Teherán, Irán, el Iran Mall es un complejo comercial y cultural que, aun varios años después de su apertura inicial, continúa siendo un punto de referencia por su tamaño y diversidad de espacios.

Lejos de tratarse de una inauguración reciente, este centro comercial comenzó a operar en 2018, cuando se habilitó su primera fase. Desde entonces, el proyecto avanzó de manera progresiva y hoy es reconocido como el shopping más grande del mundo por superficie total, con un desarrollo que aún contempla etapas de expansión.

El Iran Mall se levanta en el noroeste de la capital iraní y ocupa una superficie aproximada de 15 millones de pies cuadrados, lo que equivale a casi 2 millones de metros cuadrados. La escala del complejo supera ampliamente a otros centros comerciales emblemáticos y lo posiciona como una de las construcciones comerciales más grandes de la era moderna.

Construyeron el shopping más grande del mundo: así es el Iran Mall

Antes de la construcción del Iran Mall, el título de centro comercial más grande del planeta lo ostentaba el South China Mall, en Dongguan, China. Sin embargo, la apertura de la primera fase del complejo iraní duplicó con creces su superficie alquilable y redefinió el ranking internacional de shoppings.

Con una superficie total que equivale a más del doble del Pentágono y cerca de cinco veces el tamaño del mayor shopping de Estados Unidos, el Iran Mall fue concebido como un espacio multifuncional. Solo una parte del complejo está destinada a locales comerciales, mientras que el resto se reparte entre áreas culturales, recreativas, públicas y de servicios.

Actualmente, el centro comercial cuenta con espacio para unas 700 tiendas, con planes de ampliación que podrían llevar ese número hasta las mil. La oferta combina marcas internacionales, comercios locales y un hipermercado de gran escala, además de sectores específicos como una avenida de moda y amplios espacios de exhibición.

Más que tiendas: cultura, entretenimiento y espacios públicos

El Iran Mall no fue diseñado únicamente para el consumo. Una porción significativa del complejo está dedicada a instalaciones culturales, que incluyen museos, galerías de arte y un teatro con capacidad para unas 2.000 personas. También alberga un jardín de libros con librerías que reúnen decenas de miles de volúmenes.

En materia de entretenimiento, el shopping integra un complejo de cines con salas IMAX, un parque de atracciones y un centro deportivo con piscinas, pistas de hielo, canchas y espacios para actividades al aire libre. A esto se suman un hotel, un centro de convenciones y amplias zonas verdes interiores, como el Bagh‑Didar, inspirado en los tradicionales jardines persas.

Aunque el proyecto contemplaba una segunda fase de expansión, el Iran Mall ya funciona como una verdadera ciudad bajo techo. Su combinación de comercio, cultura y recreación explica por qué, sin ser una novedad reciente, sigue siendo citado como el shopping más grande de todo el mundo.