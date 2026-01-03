En esta noticia
El ex Showcenter de Haedo, uno de los centros comerciales más icónicos de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, está renaciendo. El histórico predio ubicado en Avenida Güemes y Defensa, partido de Morón, fue adquirido por el grupo IRSA y ya comenzaron las obras de remodelación integral.
Con una inversión superior a los u$s 20 millones, este ambicioso proyecto transformará los 75.000 m² construidos en un moderno centro comercial con formato outlet, enfocado en compras accesibles, gastronomía y entretenimiento, manteniendo el espíritu que hizo famoso al Showcenter en los 90 y 2000.
¿Cómo será este nuevo shopping?
El proyecto combina tradición y modernidad. Entre las principales características se destacan:
- Alrededor de 50 locales comerciales en formato outlet (marcas de indumentaria, productos de belleza y primeras marcas con importantes descuentos)
- 14 salas de cine Showcase (se mantiene uno de los atractivos más queridos del predio)
- Patio gastronómico y locales de comidas rápidas
- Espacios de entretenimiento y un complejo deportivo
- Más de 1.000 cocheras cubiertas para mayor comodidad.
El objetivo es potenciar la propuesta comercial y recreativa para toda la región oeste del conurbano, convirtiéndolo nuevamente en un punto de encuentro clave para los vecinos de Haedo, Morón y localidades cercanas.
¿Cuándo abre este shooping y qué impacto tendrá?
Las obras comenzaron a mediados de diciembre 2025 y demandarán aproximadamente seis meses. La gran reapertura está prevista para el segundo trimestre de 2026 (entre abril y junio), según confirmó el propio grupo IRSA.
La inversión no solo recupera un ícono abandonado durante años (apodado por muchos como el “shopping fantasma”), sino que genera un fuerte impulso económico:
- Más de 250 puestos de trabajo durante la etapa de obra
- Más de 2000 empleos (directos e indirectos) una vez que el centro comercial esté en funcionamiento.
Historia del predio: del boom de los 90 a su decadencia
Inaugurado el 27 de junio de 1997 como Showcenter Haedo, el complejo marcó una época dorada con sus cines, bowling, boliches y gran afluencia de público (llegó a recibir más de 25.000 personas en un solo día).
En 2005 cambió su nombre a Al Oeste Shopping, pero con el tiempo perdió fuerza y quedó con locales vacíos, aunque mantuvo activo el cine y algunos servicios.
Ahora, con la llegada de IRSA (el mayor desarrollador de shoppings del país, responsable de Alto Palermo, Abasto, DOT Baires y más), este emblemático lugar vuelve a brillar y se posiciona como un nuevo polo de actividad urbana para el oeste bonaerense.