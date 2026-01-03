El ex Showcenter de Haedo, uno de los centros comerciales más icónicos de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, está renaciendo. El histórico predio ubicado en Avenida Güemes y Defensa, partido de Morón, fue adquirido por el grupo IRSA y ya comenzaron las obras de remodelación integral.

Con una inversión superior a los u$s 20 millones, este ambicioso proyecto transformará los 75.000 m² construidos en un moderno centro comercial con formato outlet, enfocado en compras accesibles, gastronomía y entretenimiento, manteniendo el espíritu que hizo famoso al Showcenter en los 90 y 2000.

¿Cómo será este nuevo shopping?

El proyecto combina tradición y modernidad. Entre las principales características se destacan:

Alrededor de 50 locales comerciales en formato outlet (marcas de indumentaria, productos de belleza y primeras marcas con importantes descuentos)

14 salas de cine Showcase (se mantiene uno de los atractivos más queridos del predio)

Patio gastronómico y locales de comidas rápidas

Espacios de entretenimiento y un complejo deportivo

Más de 1.000 cocheras cubiertas para mayor comodidad.

El objetivo es potenciar la propuesta comercial y recreativa para toda la región oeste del conurbano, convirtiéndolo nuevamente en un punto de encuentro clave para los vecinos de Haedo, Morón y localidades cercanas.

Construyen un nuevo shopping en un emblemático predio de Buenos Aires que fue tendencia en los 90. Foto: Maps

¿Cuándo abre este shooping y qué impacto tendrá?

Las obras comenzaron a mediados de diciembre 2025 y demandarán aproximadamente seis meses. La gran reapertura está prevista para el segundo trimestre de 2026 (entre abril y junio), según confirmó el propio grupo IRSA.

La inversión no solo recupera un ícono abandonado durante años (apodado por muchos como el “shopping fantasma”), sino que genera un fuerte impulso económico:

Más de 250 puestos de trabajo durante la etapa de obra

Más de 2000 empleos (directos e indirectos) una vez que el centro comercial esté en funcionamiento.

Historia del predio: del boom de los 90 a su decadencia

Inaugurado el 27 de junio de 1997 como Showcenter Haedo, el complejo marcó una época dorada con sus cines, bowling, boliches y gran afluencia de público (llegó a recibir más de 25.000 personas en un solo día).

En 2005 cambió su nombre a Al Oeste Shopping, pero con el tiempo perdió fuerza y quedó con locales vacíos, aunque mantuvo activo el cine y algunos servicios.

Ahora, con la llegada de IRSA (el mayor desarrollador de shoppings del país, responsable de Alto Palermo, Abasto, DOT Baires y más), este emblemático lugar vuelve a brillar y se posiciona como un nuevo polo de actividad urbana para el oeste bonaerense.