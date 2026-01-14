En esta noticia
La Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires viene sumando controles más estrictos vinculados a la seguridad y en los últimos meses, se reforzó la atención sobre los elementos que protegen a los ocupantes dentro del vehículo en caso de frenadas bruscas o choques.
Qué puede causar el rechazo en la VTV bonaerense
Dentro de las nuevas observaciones para la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires, se encuentra la falta de apoyacabezas en los asientos y el mal estado de los cinturones de seguridad.
Si el vehículo no cuenta con apoyacabezas donde debería tenerlos según su configuración original, la VTV puede resultar desaprobada. Este elemento es clave para reducir el movimiento del cuello frente a impactos traseros y disminuir lesiones cervicales.
Algo similar ocurre con los cinturones, ya que no solo se exige su presencia, sino también su correcto funcionamiento. Si están rotos, trabados, con cortes, desgaste profundo o fallas en sus mecanismos, el auto puede recibir un rechazo inmediato debido a que son componentes directamente relacionados con la protección de los ocupantes.
VTV en provincia de Buenos Aires: qué se controla
Durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, los técnicos especializados se encargan de monitorear y controlar diferentes aspectos que hacen al funcionamiento óptimo del auto y las condiciones de seguridad.
En este aspecto, al momento de hacer la VTV se tienen en cuenta las siguientes revisiones:
- Alineación de ruedas directrices: verificación de la alineación del eje delantero mediante placa que mide la convergencia de las ruedas. Asegura trayectoria estable y uniforme.
- Luces, bocina y limpiaparabrisas: se controla alineación e intensidad del haz luminoso y el funcionamiento de luces accesorias. Se verifica la bocina según normativa municipal y el accionamiento y estado de las escobillas del limpiaparabrisas.
- Comprobación del sistema de frenos: se testean los frenos de ambos ejes con frenómetro, midiendo el esfuerzo de frenado. Se revisa que no existan diferencias superiores al 30% entre ruedas del mismo eje.
- Mecanismo de dirección: se inspecciona desde fosa con placas móviles para detectar holguras, roturas o desgaste de elementos. Permite garantizar precisión y seguridad al maniobrar.
- Parte inferior del vehículo: control visual de bastidor, carrocería, corrosión, depósitos, canalizaciones, transmisiones, tubo de escape y posibles pérdidas de fluidos. Se incluye el estado de desgaste de los neumáticos.
- Acondicionamiento interior: se comprueba el funcionamiento de puertas, ventanillas, cierres, cinturones, asientos, espejos y visibilidad. Se garantiza la correcta operación de elementos de seguridad y confort.
- Control de gases de escape: se mide la emisión mediante analizador en el escape con el motor en marcha. Los valores se comparan con los límites máximos permitidos por el Municipio.
- Identificación del vehículo: se verifica que marca, modelo, número de bastidor y matrícula coincidan con la documentación presentada por el usuario.
- Silenciador: se revisa el estado del equipo silenciador desde fosa para detectar fugas, corrosión, anclajes defectuosos o modificaciones no reglamentarias. Se mide el nivel sonoro conforme normativa.
- Suspensión: inspección visual del sistema para identificar roturas, deformaciones o corrosión en piezas que comprometan la rigidez y el confort del vehículo.