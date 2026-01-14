VTV rechazada: ahora, los autos que no tengan este elemento en sus asientos no pasarán la Verificación Técnica Fuente: Archivo

La Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires viene sumando controles más estrictos vinculados a la seguridad y en los últimos meses, se reforzó la atención sobre los elementos que protegen a los ocupantes dentro del vehículo en caso de frenadas bruscas o choques.

Qué puede causar el rechazo en la VTV bonaerense

Dentro de las nuevas observaciones para la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires, se encuentra la falta de apoyacabezas en los asientos y el mal estado de los cinturones de seguridad.

Si el vehículo no cuenta con apoyacabezas donde debería tenerlos según su configuración original, la VTV puede resultar desaprobada. Este elemento es clave para reducir el movimiento del cuello frente a impactos traseros y disminuir lesiones cervicales.

Algo similar ocurre con los cinturones, ya que no solo se exige su presencia, sino también su correcto funcionamiento. Si están rotos, trabados, con cortes, desgaste profundo o fallas en sus mecanismos, el auto puede recibir un rechazo inmediato debido a que son componentes directamente relacionados con la protección de los ocupantes.

VTV en provincia de Buenos Aires: qué se controla

Durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, los técnicos especializados se encargan de monitorear y controlar diferentes aspectos que hacen al funcionamiento óptimo del auto y las condiciones de seguridad.

En este aspecto, al momento de hacer la VTV se tienen en cuenta las siguientes revisiones: