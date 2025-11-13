VTV rechazada: ahora, no aprobarán la Verificación Técnica los autos que presenten esta falla Fuente: Archivo

La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que rige para los automotores y que debe hacerse una vez por año para garantizar que el vehículo se encuentra en condiciones seguras de circular en las calles.

Además, no tener la VTV al día representa una infracción de tránsito, por lo que es fundamental realizar la revisión anual. En este sentido, es importante remarcar que la Verificación Técnica Vehicular puede ser rechazada por diversos factores y hay uno en particular al que se le debe prestar máxima atención.

El motivo por el que te puede rechazar la VTV en noviembre

Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular se controlan diversos componentes del automóvil y la revisión de los neumáticos es uno de los aspectos que mayor importancia.

En este sentido, si en el chequeo llevado a cabo por los técnicos de la VTV se detecta que los neumáticos están desgastados por el uso o presentan deformaciones, el trámite no será aprobado hasta en tanto no se modifiquen las cubiertas.

Por qué pueden rechazarte la VTV

Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular se revisan diferentes aspectos que hacen al funcionamiento del auto.

No obstante, el personal encargado de chequear el estado general puede rechazar la VTV si se detecta alguna de las siguientes fallas: