Se despide la VTV y todas estas personas podrán hacer la Verificación Técnica gratis en enero: a quiénes beneficia Fuente: Archivo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites obligatorios más importantes para circular legalmente en la todo el país. Cada año, miles de conductores deben realizarla para comprobar que sus vehículos cumplen con las condiciones de seguridad exigidas.

Sin embargo, en enero se renueva una medida clave que permite a un grupo específico de personas acceder al trámite de la VTV sin costo.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular es gratuita para los vehículos pertenecientes a personas con discapacidad.

Por su parte, este beneficio se mantiene vigente también durante enero y no depende del modelo del auto ni del año de patentamiento, siempre que el rodado esté debidamente registrado bajo esta condición.

Asimismo, la normativa alcanza tanto a vehículos conducidos por la propia persona con discapacidad como a aquellos utilizados para su traslado, siempre que estén a su nombre o cumplan con los requisitos establecidos por la normativa provincial.

En tanto, para acceder a la VTV de manera gratuita, es obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente al momento de realizar el trámite.

Cómo acceder al beneficio

Para realizar la VTV gratuita, los beneficiarios deben solicitar turno previamente en la página oficial del sistema de Verificación Técnica Vehicular de la provincia de Buenos Aires.

Al momento de concurrir a la planta, es indispensable presentar la documentación correspondiente: DNI, cédula verde o azul del vehículo y el Certificado Único de Discapacidad.

¿Qué se controla durante la VTV?

Frenos : frenos de pedal y freno de mano

Dirección y suspensión : estabilidad, amortiguadores y tren delantero

Neumáticos : estado general y desgaste

Luces : bajas, altas, giro, freno, balizas y marcha atrás

Emisiones contaminantes : gases y nivel de humo

Sistema de escape : caños, silenciador y ruidos

Chasis y estructura : estado general y corrosión

Cinturones de seguridad : funcionamiento y anclajes

Cristales y visibilidad : parabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Espejos y bocina : funcionamiento correcto

Patentes y grabado de autopartes : identificación reglamentaria

Elementos obligatorios: matafuego vigente y balizas

Cuánto sale la VTV en PBA a partir de enero

A partir del 16 de enero, y según se especificó en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, los costos de la Verificación Técnica Vehicular tendrán un nuevo incremento para los vehículos radicados en dicha jurisdicción.

