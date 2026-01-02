Atención conductores: qué pasa si viajás sin la VTV y de cuánto pueden ser las multas en la ruta

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los vehículos deben realizar para garantizar el correcto funcionamiento y así tratar de evitar accidentes en la vía pública. Sin embargo, existe una lista de exentos para este trámite desde enero 2026.

Vale destacar que este documento es necesario que todos los autos y motos lo posean, tanto para chequear el rendimiento de todas las partes del vehículo como para no ser multado por los agentes de tránsito.

¿Qué autos no deberán hacer la VTV desde enero 2026?

De acuerdo a las normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicada desde mayo de 2023, los autos que tengan menos de cuatro años de antigüedad o 64.000 kilómetros no deben hacer la VTV.

Y es que todavía son considerados nuevos después de salir de fábrica, por lo que se supone que no deberían tener ningún problema en su motor, carrocería o luces, entre otras cosas.

Trámite de la VTV.

¿Quiénes sí deberán hacer la VTV?

Una vez que un auto o moto de uso particular cumpla su cuarto año o pase los 64.000 kilómetros, deberán sacar turno para tramitar la Verificación Técnica Vehicular. Por ejemplo, un auto patentado en enero de

Enero 2022 a enero 2023: 1.er año.

Enero 2023 a enero 2024: 2.º año.

Enero 2024 a enero 2025: 3.er año.

Enero 2025 a enero 2026: 4.º año cumplido.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV para autos y motos?

El valor de la VTV dependerá de la jurisdicción en que esté radicado el vehículo. En el caso de CABA, el costo será de:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Por su parte, Buenos Aires tiene otros montos, dependiendo del tipo de vehículo:

Vehículos hasta 2500 kg: $ 79.640

Vehículos de más de 2500 kg: $ 143.353

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $ 47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $ 71.676

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.784

Motos de más de 600 cc: $ 63.712.

¿Qué requisitos necesito para hacer la VTV?

Entre los requisitos obligatorios para hacer la VTV, se tiene en cuenta estos documentos que deberán estar al día cuando se presentan en la planta:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

Si tenés vehículo: cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Si tenés motovehículo: cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido. Recibirás un mail con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

Cuando se presenten al turno, tendrán que contar también con matafuegos, balizas, botiquín de emergencias dentro del habitáculo y cinturones de seguridad abrochados.