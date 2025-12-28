La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que se aplica a los vehículos y debe realizarse anualmente para asegurar que el auto se encuentra en condiciones seguras de circular en las calles.

Asimismo, la falta de una VTV al día constituye una infracción de tránsito, lo que hace esencial llevar a cabo la revisión anual. En este contexto, es relevante destacar que la verificación puede ser rechazada por múltiples factores y existe uno en particular que requiere atención especial.

La razón por la que la VTV podría ser rechazada

Al momento de llevar a cabo la Verificación Técnica Vehicular, se examinan diversos componentes del automóvil, siendo la revisión de los neumáticos uno de los aspectos de mayor relevancia.

En este sentido, si en el chequeo realizado por los técnicos se identifica que los neumáticos están desgastados por el uso o presentan deformaciones, el trámite no será aprobado hasta que se modifiquen las cubiertas.

¿Cuándo hay que renovar la VTV?

La vigencia de la verificación dura un año entero y se vence según el último número que está en la patente del vehículo que indicará el mes para renovarlo:

0: octubre

1: noviembre

2: febrero

3: marzo

4: abril

5: mayo

6: junio

7: julio

8: agosto

9: septiembre

¿Cuánto costará hacer la VTV en enero 2026?

Mediante la Resolución 369/2025, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un aumento del 21,8% en el costo de la VTV, que comenzará a aplicarse desde el viernes 16 de enero de 2026.

Los nuevos montos serán: