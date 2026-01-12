La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que se aplica tanto a los autos como a las motos y debe realizarse anualmente para asegurar que el vehículo se encuentra en condiciones seguras de circular en las calles.

Asimismo, la falta del trámite constituye una infracción de tránsito, lo que hace esencial llevar a cabo la revisión anual. En este contexto, es relevante destacar que el trámite puede ser rechazado por múltiples factores y existe uno en particular que requiere atención especial.

La razón por la cual tu VTV puede ser rechazada

Al momento de llevar a cabo la Verificación Técnica Vehicular, se examinan diversos componentes del automóvil, siendo la revisión de los neumáticos uno de los aspectos de mayor relevancia.

VTV desaprobada: ahora, no certificarán la Verificación Técnica los autos que muestren esta falla (foto: archivo)

En este sentido, si en el chequeo realizado por los técnicos a cargo se identifica que los neumáticos están desgastados por el uso o presentan deformaciones, el trámite no será aprobado hasta que se modifiquen las cubiertas.

¿Cuánto costará hacer la VTV en enero 2026?

Mediante la Resolución 369/2025, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un aumento del 21,8% en el costo de la VTV, que comenzará a aplicarse desde el viernes 16 de enero de 2026.

Los nuevos montos serán: