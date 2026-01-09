VTV gratis en enero: qué se necesita para acceder a la Verificación Técnica sin pagar Fuente: Archivo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con exenciones de pago durante enero para determinados grupos. Se trata de un beneficio que permite realizar el trámite sin costo si se cumplen ciertos requisitos.

Quiénes pueden acceder a la VTV gratuita

La exención de pago la VTV está dirigida a sectores considerados de mayor vulnerabilidad económica y social. Los beneficiarios son los siguientes:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios.

Personas con discapacidad titulares de vehículos.

Personas con discapacidad no titulares del vehículo, incluyendo: padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes.

Este beneficio busca facilitar el acceso a la VTV y garantizar la seguridad vial sin que el costo sea una barrera.

Cómo solicitar la exención de pago

El trámite requiere documentación específica según la categoría del beneficiario. Todo debe presentarse al momento de solicitar el turno o realizar el trámite.

Requisitos para jubilados, pensionados y mayores de 65 años:

Copia de la cédula verde (ambas caras).

Título del vehículo.

Copia del DNI (ambas caras).

Comprobante de haberes.

Kilometraje del vehículo.

Fecha de nacimiento del titular.

CUIT/CUIL del titular.

Requisitos para personas con discapacidad titulares del vehículo:

Copia de la cédula verde (ambas caras).

Título del vehículo.

Copia del DNI (ambas caras).

Copia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Kilometraje del vehículo.

Fecha de nacimiento del titular.

CUIT/CUIL del titular.

Este sistema permite agilizar el proceso y evitar el pago, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuánto cuesta la VTV en enero 2026 en CABA

Para quienes no entren en las exenciones, la VTV en la Ciudad de Buenos Aires continúa siendo obligatoria y tiene costos actualizados para este mes. Los valores vigentes son los siguientes:

$ 63.453,61 para vehículos.

$ 23.858,78 para motovehículos.

Estos montos corresponden a la tarifa oficial del trámite en la jurisdicción porteña y pueden actualizarse a lo largo del año según disposición del Gobierno de la Ciudad.

Qué se revisa durante la Verificación Técnica Vehicular

Durante la Verificación Técnica Vehicular se controlan los principales elementos de seguridad del vehículo, los cuales son indispensables para garantizar que un rodado se encuentra en condiciones de circular en las calles.

Entre los aspectos que son revisados por el personal de las plantas se encuentran los siguientes componentes mecánicos del vehículo: