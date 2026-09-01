Volvió el sol a Buenos Aires, pero no por mucho. Foto ChatGPT.

El sol volvió a Buenos Aires, pero el buen tiempo tendrá una duración breve. Durante los próximos días, las temperaturas subirán hasta alcanzar valores de 21 °C, aunque la estabilidad será interrumpida por la llegada de lluvias y tormentas que modificarán el panorama hacia mitad de semana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio más importante se producirá entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre.

Después de las precipitaciones, las temperaturas volverán a descender y el fin de semana llegará con jornadas más frías, poniendo fin al breve período de temperaturas primaverales.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA este miércoles 2 de septiembre

El miércoles 2 de septiembre será una jornada templada en Buenos Aires, con una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C.

Durante buena parte del día habrá cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, pero las condiciones comenzarán a cambiar.

Hacia la tarde noche, la probabilidad de tormentas estará entre el 10% y el 40%, con posibilidad de actividad eléctrica.

La inestabilidad podría extenderse durante la madrugada y la mañana del jueves, por lo que el período de sol y temperaturas elevadas llegará a su fin rápidamente.

Volvió el sol a Buenos Aires, pero no por mucho: cuándo llegan las lluvias. Foto: Foco Uy. Foco Uy

Jueves: continúan las lluvias y después vuelve a salir el sol

El jueves 3 de septiembre comenzará con condiciones inestables y posibilidad de lluvias y tormentas durante las primeras horas. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C.

Hacia la tarde, el tiempo podría comenzar a mejorar y se esperan algunos momentos de sol. Sin embargo, el cambio de masa de aire se hará sentir posteriormente con un descenso de las temperaturas.

Viernes: sin lluvias, pero con un marcado descenso de temperatura

El viernes 4 de septiembre ya no se esperan precipitaciones, aunque el ambiente será bastante más fresco. La jornada tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.

De esta manera, las lluvias del miércoles y jueves marcarán un punto de quiebre en el pronóstico: después de alcanzar los 21 °C, las temperaturas comenzarán a bajar y dejarán atrás el breve período cálido que caracterizó el inicio de septiembre.

Clima en el AMBA para el fin de semana: vuelve el frío

El sábado 5 de septiembre no tendrá lluvias y comenzará con sol durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima llegará a 15 °C.

El domingo 6 de septiembre será todavía más frío, con cielo nublado y temperaturas de entre 5 °C y 13 °C.

Así, el termómetro continuará bajando durante el fin de semana y anticipará un comienzo de semana nuevamente frío. El descenso marcará el final de esta breve etapa de temperaturas primaverales que llegó a Buenos Aires durante los primeros días de septiembre.