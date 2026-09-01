El tiempo en Buenos Aires tenderá a mejorar durante los próximos días, con un paulatino aumento de las temperaturas y tardes cada vez más agradables.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas se ubicarán entre los 16 °C y 21 °C, aunque las primeras horas del día continuarán siendo frescas y requerirán abrigo.

Buenos Aires tendrá una máxima de 21 °C: cuándo llegará el día más cálido

El miércoles 2 de septiembre será una de las jornadas más templadas de los próximos días en Buenos Aires, con una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C. Durante buena parte del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque las condiciones cambiarán hacia la tarde y noche.

Durante ese período, la probabilidad de tormentas se ubicará entre el 10% y el 40%, con posibilidad de actividad eléctrica. La inestabilidad podría extenderse durante la madrugada y la mañana del jueves, por lo que el tiempo desmejorará después de la jornada cálida.

Para el jueves 3 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. Las lluvias y tormentas podrían continuar durante las primeras horas, aunque el panorama tenderá a mejorar hacia la tarde.

Si las condiciones lo permiten, podrían registrarse algunos momentos de sol durante la tarde, antes de un marcado descenso de las temperaturas que se hará más evidente durante los días siguientes.

El viernes 4 de septiembre no se prevén lluvias y el cielo presentará mejores condiciones. Sin embargo, el paso del frente de inestabilidad dejará un descenso térmico: la mínima será de 9 °C, mientras que la máxima llegará apenas a 17 °C.

De esta manera, el repunte de temperaturas de los primeros días de septiembre llegará a su fin y comenzará un período más frío.

Pronóstico del tiempo en AMBA. SMN.

Clima en el AMBA este fin de semana: cómo estará el tiempo

Durante el sábado 5 de septiembre no se esperan precipitaciones. La jornada comenzará con sol durante la mañana y luego el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C.

El domingo 6 de septiembre será todavía más frío. Se espera una jornada nublada, con una mínima de apenas 5 °C y una máxima de 13 °C.

Así, las temperaturas irán descendiendo progresivamente durante el fin de semana y marcarán el cierre de esta mini primavera de comienzos de septiembre, antes de un nuevo período de frío durante el inicio de la próxima semana.



