Los monotributistas deberán prestar especial atención a la forma en que registran sus ventas y prestaciones de servicios durante septiembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que los contribuyentes de todas las categorías deben emitir factura electrónica tipo C para sus operaciones con consumidores finales.

El cumplimiento de esta obligación no es solamente una cuestión administrativa. Entre las causales de exclusión del Monotributo, ARCA contempla expresamente que las operaciones realizadas por el contribuyente no se encuentren debidamente facturadas.

Factura C: la regla que deben cumplir los monotributistas

ARCA establece que los monotributistas deben emitir Factura C para sus operaciones en el mercado interno.

La principal excepción son las exportaciones, para las cuales corresponde utilizar una Factura E.

Para emitir los comprobantes, los contribuyentes pueden utilizar herramientas como Comprobantes en Línea o el Facturador para Monotributistas, siempre que tengan habilitado el punto de venta correspondiente.

El incumplimiento puede terminar en la exclusión del Monotributo

Categorías monotributo 2026 (foto: archivo).

Este es el punto que más deben tener en cuenta los contribuyentes.

ARCA incluye entre las causales de exclusión del régimen que las operaciones realizadas por el monotributista no se encuentren correctamente facturadas .

Esto significa que una situación de facturación irregular puede tener consecuencias mucho más importantes que un simple error administrativo.

Si ARCA determina la exclusión, el contribuyente debe pasar al régimen general. A su vez, no puede volver al Monotributo hasta que transcurran tres años calendario desde la exclusión.

Qué deben revisar antes de emitir una factura

Para evitar problemas con ARCA, los monotributistas deberían controlar:

Emitir Factura C en las operaciones correspondientes dentro del país.

Utilizar Factura E cuando se trate de una exportación.

Revisar los datos del cliente y el importe.

Verificar que el comprobante quede correctamente registrado.

Conservar la documentación respaldatoria de cada operación.

Una obligación que no conviene pasar por alto

Durante septiembre, los monotributistas deberán mantener un cuidado específico con su facturación.

Emitir correctamente los comprobantes no solo permite respaldar las operaciones, sino que también ayuda a evitar una eventual exclusión del régimen simplificado.

Lo importante es que todas las operaciones queden debidamente facturadas y que el comprobante utilizado sea el que corresponde en cada caso.