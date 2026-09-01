Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 1 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5219 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 1 de septiembre

1° 5219 11° 2517 2° 7760 12° 5091 3° 0594 13° 2120 4° 2458 14° 5398 5° 6630 15° 1354 6° 9165 16° 4533 7° 6433 17° 5213 8° 2163 18° 7805 9° 6120 19° 4655 10° 6771 20° 7872

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con El Pescado simboliza abundancia, intuición y oportunidades; en agua clara y con peces sanos, augura prosperidad.

Si el pescado está muerto o fuera del agua, sugiere estancamiento o pérdidas; el contexto y tus emociones afinan el sentido.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.