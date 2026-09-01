Un ranking determinó cuál es la más sabrosa.

Las empanadas son una de las comidas más tradicionales de la gastronomía argentina y hay una en particular que fue elegida como la mejor del país, dejando atrás el eterno debate sobre cuál es la más rica de todas.

En este sentido, la empanada tucumana fue elegida como la mejor de Argentina, superando incluso a las típicas de Salta, las de Santiago del Estero, La Rioja y clásicas porteñas, posicionándose en lo más alto del podio .

La empanada tucumana fue elegida la mejor del país

La empanada tucumana fue elegida como la mejor del país en una encuesta realizada por el portal especializado Visiting Argentina, que convocó a miles de usuarios para definir las variedades más sabrosas de la Argentina .

La empanada tucumana se destacó como la mejor. Shutterstock

El primer puesto quedó para la tradicional empanada elaborada en Tucumán, reconocida por su masa fina, repulgue característico y relleno jugoso de carne cortada a cuchillo, cebolla, huevo duro y condimentos.

¿Cómo se completó el podio?

El ranking nacional ubicó en segundo lugar a la empanada salteña, destacada por su jugosidad y el uso de pimentón y comino.

El tercer puesto fue para la empanada santiagueña, que suele prepararse con aceitunas, pasas y huevo, y cocinarse en horno de barro.

Paso a paso, cómo hacer las clásicas empandas tucumanas

Receta de la empanada tucumana para 3 docenas:

Ingredientes:

1 kg. de matambre

200 grs. de cebolla blanca

100 grs. de cebolla de verdeo

6 huevos duros

1 kg. de harina

200 grs. de grasa vacuna

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal a gusto

Opcional: ají

500 cc. de caldo de cocción

Cada región del país tiene su propia receta. Shutterstock

Preparación del relleno:

Hervir el matambre por 2 horas con sal. Dejar enfriar y picar en dados pequeños.

Picar las cebollas blancas.

Colocar en una hornalla una cacerola con aceite y una cucharada de grasa. Agregar la cebolla y rehogar.

Añadir una taza de caldo, la carne picada, el comino, el pimentón y la sal.

Incorporar los huevos duros junto a la cebolla de verdeo.

Retirar del fuego y dejar enfriar.

Preparación de la masa:

Hacer una corona de harina, agregar la grasa y unir con una taza del caldo donde se hirvió el matambre.

Unir bien hasta conseguir una masa blanda.

Cortar pequeños trozos y realizar bollitos con los mismos. Estirar la masa con un palo de amasar para lograr los discos.

Armado y cocción: