Se viene el primer diluvio de septiembre este martes 1: más de 48 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos

El inicio del mes se presenta bajo condiciones meteorológicas extremas sobre gran parte del territorio nacional. De acuerdo con los pronósticos oficiales, la interacción del monzón mexicano en el noroeste, la presencia de canales de baja presión en el interior del país y el avance de las ondas tropicales 34 y 35 darán lugar a más de 48 horas continuas de precipitaciones intensas, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

A este escenario se suma la formación de un posible ciclón tropical en el océano Pacífico, ubicado al sur-suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Su extensa circulación reforzará el aporte de humedad hacia el occidente del país y generará un mar agitado con oleaje elevado en el litoral del Pacífico Central y la península de Baja California.

Se viene el primer diluvio de septiembre este martes 1: más de 48 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos. Fuente: Shutterstock.

¿Dónde se registrarán las lluvias más fuertes este martes 1 de septiembre?

Durante este martes 1 de septiembre, se esperan precipitaciones puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en áreas del sur de Baja California Sur, este y sur de Sonora, oeste de Chihuahua, centro y sur de Sinaloa, oeste y sur de Durango, oeste de Zacatecas, suroeste y oeste de Guanajuato, centro y este de Nayarit, noroeste y oeste de Jalisco, así como en sectores de Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. En la Ciudad de México y Morelos se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm), los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Posible ciclón y viento: ráfagas de hasta 70 km/h y oleaje elevado

La formación ciclónica frente a Jalisco y Colima provocará un marcado incremento en la altura del oleaje desde este martes, alcanzando entre 2.0 y 3.0 metros en las costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán. Hacia el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre, las olas podrían subir hasta los 4.0 metros de altura en el sur de la península de Baja California.

En cuanto al viento, las rachas más intensas oscilarán entre los 50 y 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Campeche se registrarán vientos con ráfagas de 40 a 60 km/h.

Se viene el primer diluvio de septiembre este martes 1: más de 48 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos SMN

Advierten por una onda de calor en el norte y heladas en zonas serranas

A pesar del episodio de precipitaciones, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y franja costera del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 °C en el noreste de Baja California, oeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León, oeste y centro de Tamaulipas y sur de Oaxaca.

En contraste, el termómetro marcará un descenso significativo durante las madrugadas en áreas montañosas. Para las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

¿Cómo evolucionará el tiempo hacia el miércoles y jueves?

Las condiciones de inestabilidad se extenderán por lo menos durante las siguientes 48 horas. El miércoles 2 de septiembre se intensificarán las lluvias en el este de Sonora, donde se prevén acumulados puntuales intensos (75 a 150 mm), manteniéndose las lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Para el jueves 3 de septiembre, el monzón y la nueva onda tropical 35 mantendrán el potencial de lluvias intensas en el norte y este de Sinaloa, además de precipitaciones de fuertes a muy fuertes en la franja occidental del país. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante el riesgo de encharcamientos, aumento en cauces de ríos, deslaves y la posible caída de árboles por el viento.