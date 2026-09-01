Este martes, 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0552 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre
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|6629
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|7979
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|8726
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|3125
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|9824
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|7632
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|7803
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|1758
|10°
|9357
|20°
|4002
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor incondicional y el vínculo familiar. Indica necesidad de cuidado, seguridad o reconciliación emocional.
También sugiere nuevos comienzos y conexión con tu niño interior. Si hay tensión, señala responsabilidades pendientes o conflictos afectivos.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.