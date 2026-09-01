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Este martes, 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0552 - Madre e hijo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

 1°0552 11°7629
 8248  12°5531
 3°3338 13°6629 
 2375  14°7979 
 8532  15°3133 
 6°8626  16°0526
 8726  17°3125 
 9824  18°7632 
 7803  19°1758 
 10°9357 20°4002 

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor incondicional y el vínculo familiar. Indica necesidad de cuidado, seguridad o reconciliación emocional.

También sugiere nuevos comienzos y conexión con tu niño interior. Si hay tensión, señala responsabilidades pendientes o conflictos afectivos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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