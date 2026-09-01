Este martes, 1 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0552 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

1° 0552 11° 7629 2° 8248 12° 5531 3° 3338 13° 6629 4° 2375 14° 7979 5° 8532 15° 3133 6° 8626 16° 0526 7° 8726 17° 3125 8° 9824 18° 7632 9° 7803 19° 1758 10° 9357 20° 4002

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor incondicional y el vínculo familiar. Indica necesidad de cuidado, seguridad o reconciliación emocional.

También sugiere nuevos comienzos y conexión con tu niño interior. Si hay tensión, señala responsabilidades pendientes o conflictos afectivos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.