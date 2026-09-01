Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas con granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento en estas zonas

En esta noticia Pronóstico del clima del SMN para este miércoles 2 de septiembre

Una tormenta se aproxima a México y podría generar un periodo de hasta 72 horas con lluvias intensas, fuertes vientos, actividad eléctrica y posibles granizadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este martes, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantendrán las condiciones favorables para lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, mientras que Baja California podría registrar precipitaciones aisladas.

Además, la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, junto con el desplazamiento de las ondas tropicales 34 y 35 y la influencia del ciclón tropical Marie frente al Pacífico central, favorecerá el ingreso de humedad hacia distintas regiones del país.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas con granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento en estas zonas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas condiciones provocarán lluvias muy fuertes en zonas de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. También se esperan precipitaciones fuertes en áreas de Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo podrían presentarse chubascos, mientras que en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el norte del país. La onda de calor continuará en sectores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y comenzará a afectar también algunas zonas de Sinaloa.

Pronóstico del clima del SMN para este miércoles 2 de septiembre

Para el miércoles, la onda tropical 34 se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco y avanzará hacia el oeste, por lo que dejará de influir sobre México al finalizar el día.

Sin embargo, el monzón mexicano, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas y las vaguadas atmosféricas, además del avance de la onda tropical 35, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del noroeste, norte, noreste, sur y sureste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, principalmente en zonas del occidente y centro del territorio nacional. Para ese día se pronostican lluvias intensas en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Tabasco

Chiapas

Existe la posibilidad de que se forme una tormenta tropical o huracán en el océano Pacífico, sistema que se desplazaría al sur y suroeste de Baja California Sur. Su circulación podría incrementar las lluvias en esa entidad y en el occidente del país, además de provocar oleaje elevado en la península de Baja California y las costas del Pacífico central.

Por su parte, la circulación anticiclónica comenzará a desplazarse hacia el este, aunque sus dorsales seguirán favoreciendo un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México. La onda de calor permanecerá activa en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.