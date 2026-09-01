Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas con granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento en estas zonas

Una tormenta se aproxima a México y podría generar un periodo de hasta 72 horas con lluvias intensas, fuertes vientos, actividad eléctrica y posibles granizadas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este martes, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantendrán las condiciones favorables para lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, mientras que Baja California podría registrar precipitaciones aisladas.
Además, la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, junto con el desplazamiento de las ondas tropicales 34 y 35 y la influencia del ciclón tropical Marie frente al Pacífico central, favorecerá el ingreso de humedad hacia distintas regiones del país.
Estas condiciones provocarán lluvias muy fuertes en zonas de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. También se esperan precipitaciones fuertes en áreas de Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.
En Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo podrían presentarse chubascos, mientras que en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura.
Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el norte del país. La onda de calor continuará en sectores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y comenzará a afectar también algunas zonas de Sinaloa.
Pronóstico del clima del SMN para este miércoles 2 de septiembre
Para el miércoles, la onda tropical 34 se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco y avanzará hacia el oeste, por lo que dejará de influir sobre México al finalizar el día.
Sin embargo, el monzón mexicano, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas y las vaguadas atmosféricas, además del avance de la onda tropical 35, mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del noroeste, norte, noreste, sur y sureste.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, principalmente en zonas del occidente y centro del territorio nacional. Para ese día se pronostican lluvias intensas en:
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Tabasco
- Chiapas
Existe la posibilidad de que se forme una tormenta tropical o huracán en el océano Pacífico, sistema que se desplazaría al sur y suroeste de Baja California Sur. Su circulación podría incrementar las lluvias en esa entidad y en el occidente del país, además de provocar oleaje elevado en la península de Baja California y las costas del Pacífico central.
Por su parte, la circulación anticiclónica comenzará a desplazarse hacia el este, aunque sus dorsales seguirán favoreciendo un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México. La onda de calor permanecerá activa en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.