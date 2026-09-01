La Ciudad de México tendrá este martes 1 de septiembre condiciones para chubascos, acompañados de descargas eléctricas, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros para la capital.

El aviso meteorológico inmediato también señala que las lluvias y actividad eléctrica pueden presentarse en distintas alcaldías, especialmente en zonas del sur y poniente de la ciudad. Entre los puntos señalados están:

Lluvias con chubascos y descargas eléctricas.

Alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan .

También se contempla actividad de lluvia en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco .

Viento de 10 a 20 km/h .

Rachas de viento de 30 a 50 km/h, con posibilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Se viene el primer diluvio de septiembre este martes 1: más de 48 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos Shutterstock + Canva

Clima en México para este martes 1 de septiembre

El panorama meteorológico para este martes estará marcado por lluvias fuertes a muy fuertes, chubascos, descargas eléctricas y posibles granizadas en diferentes regiones del país. De acuerdo con Conagua, las precipitaciones más importantes se concentrarán en estados del noroeste, occidente, centro, sur y sureste.

Los estados que tendrán las condiciones de lluvia más relevantes son:

Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm .

Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán: chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm .

Ciudad de México, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo: intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, aumento en los niveles de ríos y arroyos y deslaves. Al mismo tiempo, las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en el norte y algunas regiones del sur, con máximas de hasta 45 °C.

CONAGUA

Clima en México para este miércoles 2 de septiembre

Para el miércoles, las condiciones de lluvia continuarán y podrían intensificarse en algunas regiones. El monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas.

Los estados con las mayores precipitaciones previstas son:

Sonora: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm .

Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm .

Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla: lluvias de 25 a 50 mm en distintas regiones.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: también tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Tabasco: intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Clima para México hoy. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, Conagua advierte que una posible tormenta tropical o huracán en el océano Pacífico podría desplazarse lentamente al sur y suroeste de Baja California Sur. Su circulación reforzaría las lluvias en esa entidad y el occidente de México, además de favorecer oleaje elevado en la península de Baja California y costas del Pacífico Central.

El miércoles también persistirá el calor extremo en buena parte del norte del país. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

Precauciones ante las lluvias, tormentas y fuertes vientos

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones durante las tormentas, especialmente en zonas donde las lluvias puedan generar encharcamientos, inundaciones o deslaves. Las descargas eléctricas representan un riesgo adicional, por lo que es conveniente evitar permanecer a la intemperie durante una tormenta.

También se debe tener precaución por las rachas fuertes de viento, que pueden derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios. En las zonas costeras donde se pronostica oleaje elevado, es importante atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado sobre la evolución de los sistemas meteorológicos.