Fuerte contrapunto entre el Presidente y el exfuncionario de Cristina Kirchner.

En medio del debate por el aumento de la mora y las propuestas para regular el acceso al financiamiento, el economista Emmanuel Álvarez Agis planteó la posibilidad de limitar la oferta de créditos.

Así lo hizo durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. El periodista señaló que establecer regulaciones o tasas máximas podría generar mercados paralelos o reducir la oferta: “Los bancos o las aplicaciones van a dar menos créditos”.

Ante esa observación, Álvarez Agis anticipó que formularía una pregunta “políticamente incorrecta”: “¿Y no estaríamos un poco mejor con algo menos de crédito?”

El economista sostuvo que esta herramienta no debería estar disponible indiscriminadamente para quienes enfrentan la disyuntiva entre endeudarse o resolver sus necesidades inmediatas por otras vías.

“No está buenísimo que cualquiera que no tiene la información o la capacidad de decisión diga: ‘Che, salgo a chorear o pido 250 lucas para pagar el changuito en el supermercado’. Tal vez hay un montón de gente que tenga que tomar esa decisión y no tiene que estar disponible esa herramienta”, remarcó Álvarez Agis.

La respuesta de Milei a los dichos de Álvarez Agis

La reacción del presidente Javier Milei no tardó en llegar. A través de un reposteo en su cuenta oficial de X, el mandatario compartió el fragmento de la entrevista en el que el economista planteó la posibilidad de reducir la oferta de crédito.

“Pelotudo atómico. Ciao!”, escribió Milei. El Presidente no agregó argumentos ni explicaciones sobre su rechazo a la propuesta de Álvarez Agis.

Qué debate abrió la propuesta de Álvarez Agis

El planteo del economista se inscribe en la discusión sobre el crecimiento de la mora y las dificultades que enfrentan algunos hogares para cumplir con sus compromisos financieros.

La controversia gira en torno a si restringir el acceso a determinados préstamos puede evitar situaciones de sobreendeudamiento o si, por el contrario, reduce las alternativas disponibles para quienes necesitan financiar consumos básicos.