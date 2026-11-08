A lo largo de la historia, la Santa Sede consolidó una serie de requerimientos para la fabricación y adaptación de los papamóviles.

La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza un exigente esquema de seguridad en el que el trasporte del Pontífice ocupa un rol primordial. A lo largo de la historia (especialmente a partir del atentado sufrido por Juan Pablo II en 1981), la Santa Sede consolidó una serie de requerimientos para la fabricación y adaptación de los papamóviles .

Estos criterios buscan resguardar la integridad física del Santo Padre sin obstaculizar el contacto visual con los fieles, lo que exige una combinación precisa de ingeniería, elementos de sujeción y estándares técnicos específicos.

Qué requisitos impone el Vaticano para los vehículos oficiales del Papa

Las pautas operativas y de seguridad exigidas por el Vaticano para la homologación de un papamóvil abarcan diversos aspectos clave:

Protección y blindaje: incorporación de cristales de seguridad de alta densidad o cúpulas blindadas resistentes a impactos, además de la utilización de neumáticos especiales run-flat o reforzados que permitan la rodadura aun en situaciones de pérdida de presión.

Visibilidad y cercanía: plataforma posterior elevada con superficies vidriadas transparentes o estructuras abiertas que garanticen una visión panorámica de 360 grados durante los desplazamientos.

Logística y duplicación de unidades: la exigencia protocolar de disponer de un segundo vehículo de apoyo o reserva en los itinerarios de alta complejidad para garantizar una alternativa inmediata ante imprevistos técnicos o de seguridad.

Ergonomía y estabilidad: asientos anatómicos con apoyabrazos y rotación, pasamanos de sujeción continuos, escaleras o rampas de acceso adaptadas, y un esquema de suspensión calibrado para circular a velocidad de marcha humana (entre 5 y 10 km/h) sin perder estabilidad.

Para cubrir las actividades oficiales en Buenos Aires y Córdoba, la automotriz Toyota acondicionó y donó dos camionetas Hilux de cabina simple. europapress

Cómo son las Toyota Hilux nacionales preparadas para la visita papal

Para cubrir las actividades oficiales en Buenos Aires y Córdoba, la automotriz Toyota acondicionó y donó dos camionetas Hilux de cabina simple fabricadas en su planta bonaerense de Zárate.

Desarrolladas junto a empresas carroceras especializadas de Córdoba y bajo las pautas enviadas por la Santa Sede, las unidades cuentan con una plataforma posterior extendida que aloja el sillón principal, pasamanos perimetrales de apoyo, una cúpula protectora panorámica y una escalera de despliegue eléctrico para facilitar el ingreso y egreso de León XIV .

La ingeniería mecánica del vehículo de producción nacional fue recalibrada en su esquema de amortiguación para tolerar la redistribución del peso en el eje trasero y mantener un andar uniforme durante las recorridas a marcha lenta frente a la multitud.

Cuáles son las exigencias vaticanas que cumple el modelo argentino y cuáles no

El análisis del equipamiento dispuesto para el traslado de León XIV permite verificar de qué manera el vehículo nacional se adecua a las directivas de la Santa Sede: