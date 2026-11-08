La visita del papa León XIV a la Argentina moviliza un exigente esquema de seguridad en el que el trasporte del Pontífice ocupa un rol primordial. A lo largo de la historia (especialmente a partir del atentado sufrido por Juan Pablo II en 1981), la Santa Sede consolidó una serie de requerimientos para la fabricación y adaptación de los papamóviles.
Estos criterios buscan resguardar la integridad física del Santo Padre sin obstaculizar el contacto visual con los fieles, lo que exige una combinación precisa de ingeniería, elementos de sujeción y estándares técnicos específicos.
Qué requisitos impone el Vaticano para los vehículos oficiales del Papa
Las pautas operativas y de seguridad exigidas por el Vaticano para la homologación de un papamóvil abarcan diversos aspectos clave:
- Protección y blindaje: incorporación de cristales de seguridad de alta densidad o cúpulas blindadas resistentes a impactos, además de la utilización de neumáticos especiales run-flat o reforzados que permitan la rodadura aun en situaciones de pérdida de presión.
- Visibilidad y cercanía: plataforma posterior elevada con superficies vidriadas transparentes o estructuras abiertas que garanticen una visión panorámica de 360 grados durante los desplazamientos.
- Logística y duplicación de unidades: la exigencia protocolar de disponer de un segundo vehículo de apoyo o reserva en los itinerarios de alta complejidad para garantizar una alternativa inmediata ante imprevistos técnicos o de seguridad.
- Ergonomía y estabilidad: asientos anatómicos con apoyabrazos y rotación, pasamanos de sujeción continuos, escaleras o rampas de acceso adaptadas, y un esquema de suspensión calibrado para circular a velocidad de marcha humana (entre 5 y 10 km/h) sin perder estabilidad.
Cómo son las Toyota Hilux nacionales preparadas para la visita papal
Para cubrir las actividades oficiales en Buenos Aires y Córdoba, la automotriz Toyota acondicionó y donó dos camionetas Hilux de cabina simple fabricadas en su planta bonaerense de Zárate.
Desarrolladas junto a empresas carroceras especializadas de Córdoba y bajo las pautas enviadas por la Santa Sede, las unidades cuentan con una plataforma posterior extendida que aloja el sillón principal, pasamanos perimetrales de apoyo, una cúpula protectora panorámica y una escalera de despliegue eléctrico para facilitar el ingreso y egreso de León XIV.
La ingeniería mecánica del vehículo de producción nacional fue recalibrada en su esquema de amortiguación para tolerar la redistribución del peso en el eje trasero y mantener un andar uniforme durante las recorridas a marcha lenta frente a la multitud.
Cuáles son las exigencias vaticanas que cumple el modelo argentino y cuáles no
El análisis del equipamiento dispuesto para el traslado de León XIV permite verificar de qué manera el vehículo nacional se adecua a las directivas de la Santa Sede:
- Sustituto de respaldo: Cumple. Se fabricaron y donaron dos unidades gemelas que fueron distribuidas estratégicamente entre Buenos Aires y Córdoba para garantizar el soporte logístico.
- Visibilidad y ergonomía: Cumple. Cumplimenta los parámetros de elevación del sillón, la disposición de barandas de sujeción continuas y el sistema asistido de acceso posterior.
- Blindaje balístico militar: No cumple. Las unidades nacionales no fueron configuradas con un esquema integral de blindaje pesado ni estructuras antibalísticas opacas, priorizando la cercanía y apertura hacia los fieles conforme a las pautas de diseño coordinadas para este viaje.
- Adaptación mecánica: Cumple. Dispone de modificaciones específicas en la electrónica y suspensión para la marcha continua a baja velocidad y constante detención en recorridos urbanos.