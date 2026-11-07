El papa León XIV ya inició la segunda jornada en Uruguay.

El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes y dio inicio a una gira latinoamericana que también lo llevará a Argentina y Perú. Será el segundo papa en visitar el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II. Ya en Montevideo, participó de una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, donde recibió las llaves de la ciudad.

Un tumor pulmonar que el Pontífice estadounidense padeció pocas semanas antes del viaje generó inquietud en la Iglesia Católica uruguaya, que incluso evaluó postergar la visita hasta después de enero. Finalmente no fue necesario modificar la agenda, algo que la Iglesia celebró.

Mientras tanto, la Argentina ultima los preparativos para recibirlo. Uno de los momentos centrales será la misa del lunes 9 de noviembre, que se celebrará frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde ya está instalado el escenario principal.

Antes de llegar al lugar, León XIV recorrerá unos 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador a bordo del papamóvil para saludar a los fieles.

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El papa León XIV llegó a Paysandú para dar la primera misa El Pontífice dará su primera misa en Uruguay este sábado por la mañana. El avión que traslada al Pontífice partió de Montevideo a las 8.25 y ya aterrizó en la ciudad.

El papa León XIV ya viaja a Paysandú para dar la primera misa El papa León XIV ya viaja este sábado a Paysandú, donde encabezará su primera misa en Uruguay. El avión que traslada al Pontífice partió de Montevideo a las 8.25 y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de esa ciudad a las 9.10. El papa León XIV llegará a Paysandú a dar la primera misa. EFE La celebración religiosa comenzará a las 10 en el Parque París Londres. Luego regresará a la capital del papis vecino.

El subte funcionará con cronograma especial entre el domingo 8 y el martes 10 El subte porteño funcionará con un cronograma especial entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre por el operativo de seguridad ante la visita del papa León XIV. El domingo, el servicio será normal hasta las 12 y luego habrá recorridos limitados y estaciones cerradas en todas las líneas. El lunes 9 se mantendrán las restricciones, aunque con horario de día hábil. El martes 10 se restablecerá el servicio habitual, salvo estaciones cerradas por obras. Además, las líneas D y H tendrán un operativo nocturno especial para facilitar el regreso de quienes participen de la vigilia con jóvenes. Línea A: funcionará entre San Pedrito y Sáenz Peña. Permanecerán cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

Línea B: circulará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Estarán cerradas Medrano, por obras, y Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón.

Línea C: tendrá servicio entre Constitución y Diagonal Norte. Esta última estación estará habilitada únicamente para el egreso de pasajeros. No se podrá ingresar. Permanecerán cerradas Lavalle e Independencia, por obras, además de Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

Línea D: circulará entre Catedral de Tucumán y Tribunales. Estarán cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José. Permanecerán cerradas Urquiza y Entre Ríos, por obras, además de Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Línea H: tendrá servicio entre Hospitales y Facultad de Derecho. Estarán cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

El programa de actividades de León XIV para el domingo en Buenos Aires 16:30 · León XIV aterriza en Aeroparque El Papa llega desde Montevideo, donde estuvo desde el viernes, y lo recibe el presidente Javier Milei. Es el inicio de cuatro días en el país, en una gira sudamericana que sigue por Perú. 17:00 · Primera parada: homenaje a San Martín Antes de la Casa Rosada, León XIV visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, en Retiro. 17:20 · Bienvenida oficial en la Casa Rosada Ceremonia de recepción en el Salón Blanco, con el Gabinete presente. 17:50 · Reunión a solas con Milei El encuentro en el despacho presidencial, que se estima que dure unos 30 minutos, es el principal acto político de la visita. 18:30 · Palacio Libertad: autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático Cierra la jornada en el ex CCK, donde se encuentra con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La

Los cortes en Luján y Córdoba Luján: desde el sábado 7 empiezan los primeros cierres y el lunes 9 a las 0:00 queda cerrada por completo la zona de la Basílica; los estacionamientos habilitados funcionan desde el viernes 6.

Córdoba: el lunes 9 desde las 12:00 cortan los accesos al predio de FAdeA, y desde las 20:00 la avenida Colón y el centro. Los colectivos urbanos de Córdoba son gratis lunes y martes.

Palermo y Recoleta, blindados Desde la medianoche del viernes 6 está cortada del todo la avenida del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros, con un contracarril por Figueroa Alcorta hasta Casares para descomprimir. Del sábado 7 al miércoles 11, Recoleta queda con restricción vehicular total y controles policiales en la zona de Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito: para entrar piden DNI con domicilio y la placa del Gobierno porteño. La autopista Illia (livianos) y el Paseo del Bajo (autos, camionetas y utilitarios, sin motos) son gratis hasta el miércoles a las 14. El operativo porteño suma 4000 agentes de tránsito y más de 8000 policías.

León XIV en la Argentina: lo esencial de la visita León XIV llega el domingo 8 de noviembre y se queda hasta el miércoles 11, en la primera visita de un papa a la Argentina en 39 años, desde la de Juan Pablo II. Recorre Buenos Aires, Córdoba y Luján, y duerme en la Nunciatura de Recoleta. Feriados: lunes 9 en todo el país, martes 10 en la Ciudad y en Córdoba, miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Domingo 8: llega a Aeroparque (16:30), pasa por Casa Rosada y se reúne con Milei.

Lunes 9: Claypole, misa en Palermo (11:30), UCA, encuentro con otras religiones y vísperas en la Catedral.

Martes 10: Córdoba (misa 10:00) y vigilia con jóvenes en Palermo (20:15).

Miércoles 11: cárcel de Devoto (8:00), misa en Luján (10:00) y despedida en Ezeiza (13:30).

Las rutas alternativas por los cortes de la visita de León XIV Ante el cierre de un tramo de la Avenida del Libertador, quienes necesiten atravesar la zona podrán optar por distintos recorridos para evitar el perímetro de seguridad y continuar hacia Recoleta, el Centro o Retiro. Una de las alternativas será continuar por Lugones y tomar la Autopista Illia, que permitirá llegar hacia Recoleta y el Centro y será gratuita para vehículos livianos. También se podrá utilizar la colectora de Illia, Salguero y la Costanera Rafael Obligado hacia Retiro, o desviarse por General Paz hacia Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Los accesos para entrar y salir de Palermo En Palermo habrá accesos desde Luis María Campos, Santa Fe y Cerviño, a través de distintas calles habilitadas para atravesar el perímetro. En la zona de la Nunciatura, los ingresos y egresos estarán ubicados en Avenida Alvear y Avenida Callao y en Avenida Alvear y Libertad.

Los preparativos en Buenos Aires: cuándo no se podrá circular en auto en Palermo La circulación vehicular estará restringida en Palermo desde el domingo a las 18 hasta el lunes a las 16, y nuevamente desde el martes a las 8 hasta la reapertura oficial del perímetro. Las autoridades de seguridad podrán evaluar excepciones en los controles de ingreso, según las condiciones del operativo.

El cierre, en el Centenario La jornada termina con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde el papa pronunciará un discurso. Habrá zona de exclusión alrededor del estadio durante todo el día, además de cortes en Casavalle y en la avenida 8 de Octubre, y desvíos en varias líneas de ómnibus. Mañana, la misa en Florida y la despedida rumbo a Buenos Aires.

Paysandú, Casavalle y la educación Tras la misa en Paysandú, el Papa vuelve a la capital para conocer la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Luego se reúne con representantes de instituciones educativas católicas en la Universidad Católica del Uruguay. Ambos encuentros incluyen un saludo del Santo Padre.

La agenda de León XIV este sábado en Uruguay El papa vive hoy su segundo día en Uruguay. Por la mañana viaja a Paysandú, donde celebra la primera misa de su gira sudamericana en el Parque Municipal París Londres. Después regresa a Montevideo y por la tarde y noche cumple tres actos: Casavalle, la Universidad Católica y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Fin de semana largo: no habrá bancos hasta el martes Por los feriados nacionales del lunes 9 y el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, las entidades bancarias no atenderán al público ya que permaneceran cerradas. De todos modos, seguirán disponibles los pagos y las transferencias electrónicas. Durante estas jornadas tampoco habrá mercado cambiario ni operaciones bursátiles.